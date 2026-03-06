Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielvorbericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Unterschiedliche Vorzeichen: Friesdorf und Merl im Verfolgerduell
Bezirksliga, Staffel 2: Der FC Blau-Weiß Friesdorf und Rot-Weiß Merl gehören zu den letzten Verfolgern von Spitzenreiter TuS Oberpleis. Am Wochenende treffen sie im direkten Duell aufeinander.
von Niklas Bien · Heute, 15:45 Uhr · 0 Leser
Blau-Weiß Friesdorf trifft am Sonntag auf Rot-Weiß Merl. – Foto: Boris Hempel
Der Spitzenreiter konnte sich das Geschehen am vergangenen Wochenende ganz entspannt anschauen - der TuS 05 Oberpleis hatte spielfrei, im Verfolgerfeld tat sich währenddessen einiges. Nun ist der Landesliga-Absteiger wieder im Einsatz, dürfte aber auch den Blick auf mindestens einen anderen Platz werfen.
Und zwar nach Friesdorf. Da empfängt der dort ansässige aktuelle Tabellenzweite Blau-Weiß Friesdorf den Vize-Herbstmeister Rot-Weiß Merl. Der Tabellenvierte holte einen Punkt gegen Oberpleis, verlor dann gegen Oberdrees und rutschte so vorerst um zwei Ränge ab. Unter anderem Friesdorf profitierte davon und schlich mit zwei knappen Siegen auf den zweiten Platz. Für Beide gilt: Will man im Aufstiegsrennen noch einmal richtig angreifen, braucht es einen Sieg gegen den direkten Konkurrenten im Verfolgerfeld.
Der TuS Oberpleis muss sich allerdings nur dann wirklich Sorgen um den direkten Wiederaufstieg machen, wenn er in der Rückrunde ins Wanken gerät. In der Hinserie war davon keine Spur. Nun wartet mit dem MSV Bonn ein Gegner, der auf dem Papier eine Pflichtaufgabe für den Spitzenreiter ist, in der Realität aber durchaus knifflig werden könnte. Der MSV hat im Winter personell noch einmal nachgelegt und war im Endspurt der Hinrunde durchaus gut unterwegs. Das Hinspiel macht indes keinen Mut für den Tabellenzwölften: Oberpleis schoss den MSV mit 7:1 ab.