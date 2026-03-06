Unterschiedliche Vorzeichen: Friesdorf und Merl im Verfolgerduell

Blau-Weiß Friesdorf trifft am Sonntag auf Rot-Weiß Merl. – Foto: Boris Hempel

Der Spitzenreiter konnte sich das Geschehen am vergangenen Wochenende ganz entspannt anschauen - der TuS 05 Oberpleis hatte spielfrei, im Verfolgerfeld tat sich währenddessen einiges. Nun ist der Landesliga-Absteiger wieder im Einsatz, dürfte aber auch den Blick auf mindestens einen anderen Platz werfen.

Friesdorf oder Merl - wer bleibt dran?



Und zwar nach Friesdorf. Da empfängt der dort ansässige aktuelle Tabellenzweite Blau-Weiß Friesdorf den Vize-Herbstmeister Rot-Weiß Merl. Der Tabellenvierte holte einen Punkt gegen Oberpleis, verlor dann gegen Oberdrees und rutschte so vorerst um zwei Ränge ab. Unter anderem Friesdorf profitierte davon und schlich mit zwei knappen Siegen auf den zweiten Platz. Für Beide gilt: Will man im Aufstiegsrennen noch einmal richtig angreifen, braucht es einen Sieg gegen den direkten Konkurrenten im Verfolgerfeld.

MSV Bonn mit Chance auf Revanche

So., 08.03.2026, 15:15 Uhr TuS 05 Oberpleis Oberpleis Marokkanischer SV Bonn MSV Bonn 15:15 PUSH