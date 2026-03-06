 2026-03-05T07:49:35.839Z

Spielvorbericht

Unterschiedliche Vorzeichen: Friesdorf und Merl im Verfolgerduell

Bezirksliga, Staffel 2: Der FC Blau-Weiß Friesdorf und Rot-Weiß Merl gehören zu den letzten Verfolgern von Spitzenreiter TuS Oberpleis. Am Wochenende treffen sie im direkten Duell aufeinander.

von Niklas Bien · Heute, 15:45 Uhr · 0 Leser
Blau-Weiß Friesdorf trifft am Sonntag auf Rot-Weiß Merl.
Blau-Weiß Friesdorf trifft am Sonntag auf Rot-Weiß Merl. – Foto: Boris Hempel

Verlinkte Inhalte

BZL Mittelrhein St. 2
Oberpleis
Friesdorf
Niederbachem
Wahlscheid

Der Spitzenreiter konnte sich das Geschehen am vergangenen Wochenende ganz entspannt anschauen - der TuS 05 Oberpleis hatte spielfrei, im Verfolgerfeld tat sich währenddessen einiges. Nun ist der Landesliga-Absteiger wieder im Einsatz, dürfte aber auch den Blick auf mindestens einen anderen Platz werfen.

Friesdorf oder Merl - wer bleibt dran?

So., 08.03.2026, 15:30 Uhr
FC Blau-Weiß Friesdorf
FC Blau-Weiß FriesdorfFriesdorf
SV Rot-Weiß Merl
SV Rot-Weiß MerlRW Merl
15:30

Und zwar nach Friesdorf. Da empfängt der dort ansässige aktuelle Tabellenzweite Blau-Weiß Friesdorf den Vize-Herbstmeister Rot-Weiß Merl. Der Tabellenvierte holte einen Punkt gegen Oberpleis, verlor dann gegen Oberdrees und rutschte so vorerst um zwei Ränge ab. Unter anderem Friesdorf profitierte davon und schlich mit zwei knappen Siegen auf den zweiten Platz. Für Beide gilt: Will man im Aufstiegsrennen noch einmal richtig angreifen, braucht es einen Sieg gegen den direkten Konkurrenten im Verfolgerfeld.

MSV Bonn mit Chance auf Revanche

So., 08.03.2026, 15:15 Uhr
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis
Marokkanischer SV Bonn
Marokkanischer SV BonnMSV Bonn
15:15

Der TuS Oberpleis muss sich allerdings nur dann wirklich Sorgen um den direkten Wiederaufstieg machen, wenn er in der Rückrunde ins Wanken gerät. In der Hinserie war davon keine Spur. Nun wartet mit dem MSV Bonn ein Gegner, der auf dem Papier eine Pflichtaufgabe für den Spitzenreiter ist, in der Realität aber durchaus knifflig werden könnte. Der MSV hat im Winter personell noch einmal nachgelegt und war im Endspurt der Hinrunde durchaus gut unterwegs. Das Hinspiel macht indes keinen Mut für den Tabellenzwölften: Oberpleis schoss den MSV mit 7:1 ab.

Die weiteren Spiele des 18. Spieltags

So., 08.03.2026, 15:15 Uhr
SV Leuscheid
SV LeuscheidSV Leuscheid
SC Volmershoven-Heidgen
SC Volmershoven-HeidgenVolmershoven
15:15

_____________________

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
FC Hertha Rheidt
FC Hertha RheidtFC H. Rheidt
Wahlscheider SV
Wahlscheider SVWahlscheid
15:00

_____________________

So., 08.03.2026, 15:15 Uhr
SC Uckerath
SC UckerathSC Uckerath
TuS Buisdorf
TuS BuisdorfTuS Buisdorf
15:15

_____________________

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel
VfR Hangelar
VfR HangelarVfR Hangelar
15:00

_____________________

>>> Die Tabelle der Bezirksliga, Staffel 2