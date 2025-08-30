Die SG Kirchardt (blau) macht sich am Samstag als Favorit für das Sinsheimer Derby gegen Türkspor Eppingen bereit. – Foto: Alex Kölmel

Unterschiedliche Voraussetzungen Landesliga Rhein-Neckar +++ Formstarke Kirchardter treffen auf bislang enttäuschte Eppinger +++ Erstes Sinsheimer Landesliga-Duell seit zweieinhalb Jahren

Am 6. April 2023 standen sich zum bislang letzten Mal zwei Sinsheimer Klubs in der Landesliga gegenüber. Der TSV Kürnbach schlug damals den SV Treschklingen mit 2:1. Genützt hat es keinem der beiden, da sie am Saisonende den gemeinsamen Gang in die Kreisliga antreten mussten. Nun stehen sich die SG Kirchardt und Türkspor Eppingen gegenüber. Anpfiff im Kettenwald ist am Samstag um 17 Uhr und die Voraussetzungen sprechen eindeutig für die Heimelf. Kirchardt hat bisher ordentlich gepunktet und präsentiert sich reifer als in der Vorsaison. Türkspor wirkt dagegen von der Rolle und bringt sprichwörtlich kein Bein auf den Boden. Es wird Zeit für einen Befreiungsschlag, zumal das danach folgende Programm wenig Grund zum Optimismus gibt.

Eigentlich gibt es so gut wie nichts zu meckern bei der SG Kirchardt. Wäre da nicht der Abbruch vom vergangenen Mittwoch beim SC Rot-Weiß Rheinau, als in der 60. Minute und bei einer eigenen 2:1-Führung das Flutlicht den Geist aufgegeben hatte. Mehrere Versuche selbiges wieder strahlen zu lassen, verpufften nach wenigen Sekunden. Statt der durchaus möglichen acht Punkte, stehen die Kirchardter vorerst bei fünf Zählern. Das Gute daran: Die Elf von Denis Schwager ist nach wie vor ungeschlagen und will ihre Serie gegen Türkspor Eppingen unbedingt ausbauen. "Ergebnistechnisch und spielerisch läuft es bei uns bislang ganz gut", sagt der SG-Coach und lobt seine Jungs, "sie haben in der Vorbereitung saubere Arbeit abgeliefert."