Unterschiedliche Pokal-Vorzeichen: Surwold empfängt Leschede

Die Sommerpause ist vorbei, die Opti-Wohnwelt-Emslandliga startet in die Saison 2026/27. Den Auftakt machen bereits am Mittwoch der SV Eltern und der SV Teglingen, ehe eine halbe Stunde später die DJK Eintracht Börger den SV Bawinkel empfängt. Am Freitag folgt das Duell zwischen dem TuS Haren und Aufsteiger SV Dalum.
Am Sonntag stehen mit SV Surwold – FC 47 Leschede, VfL Emslage – SV Adler Messingen sowie SV Grenzland Twist – SV Sparta Werlte drei weitere Begegnungen auf dem Programm. Den Abschluss des ersten Spieltags bildet am 11. August das Duell zwischen SV Raspo Lathen und dem VfL Rütenbrock.
Die Vorberichte zu allen Partien des 1. Spieltags erscheinen hier nach und nach.
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Am Sonntag starten der SV Surwold und der FC 47 Leschede im direkten Duell in die neue Emslandliga-Saison. Die Generalproben im Emco-Kreispokal hätten dabei kaum unterschiedlicher verlaufen können.
Surwold erwischte beim ASV Altenlingen II einen gebrauchten Tag und verabschiedete sich mit einer deutlichen 0:5-Niederlage aus dem Wettbewerb. Nach Platz vier in der Vorsaison und mit dem eingespielten Team um Trainer Marco Langen gehört der SVS für mich dennoch zu den Mannschaften, denen ich erneut eine Platzierung in der Spitzengruppe zutraue.
Leschede löste seine Pokalaufgabe dagegen souverän und gewann beim mittlerweile in der 2. Kreisklasse Mitte spielenden SV Union Meppen mit 4:1. Unter Neu-Trainer Michael Zimdars wollen die 47er nach Platz sieben in der Vorsaison den nächsten Schritt machen. Für mich gehört Leschede zum breiten Mittelfeld der Liga, mit durchaus vorhandenem Potenzial, weiter oben anzuklopfen.
Am Sonntag gibt es die erste Antwort: Schüttelt Surwold das deutliche Pokal-Aus ab oder nehmen die 47er ihren erfolgreichen Pflichtspielstart mit in die Liga?
Am Sonntag empfängt der SV Sparta Werlte den SV Grenzland Twist zum Auftakt in die neue Emslandliga-Saison. Beide Mannschaften wollen nach personellen Veränderungen den Grundstein für eine erfolgreiche Spielzeit legen.
Der Bezirksliga-Absteiger aus Werlte setzt nach dem Umbruch auf einen gelungenen Start vor heimischer Kulisse. Mit dem SV Grenzland Twist wartet allerdings ein unangenehmer Gegner, der sich nach dem Aufstieg in der Emslandliga etabliert hat und unter dem neuen Trainerduo Daniel Richter und Norman Deters den nächsten Entwicklungsschritt machen möchte.
Die Bilanz spricht zwar für die Spartaner – alle fünf bisherigen Pflichtspiele gingen an Werlte, zuletzt setzte sich Sparta 2017 im Kreispokal mit 4:2 durch. Für beide Teams zählt zum Saisonauftakt jedoch vor allem eines: mit einem Erfolgserlebnis in die neue Spielzeit zu starten.
Am Freitagabend empfängt der TuS Haren den SV Dalum zum Auftakt des Wochenendes in der Opti-Wohnwelt-Emslandliga. Beide Mannschaften wollen nach dem Aus im Emco-Kreispokal mit einem Erfolgserlebnis in die Liga starten.
Der TuS Haren unterlag beim SV Esterwegen mit 2:4, dennoch unterstrich Mirco Husmann mit zwei Treffern einmal mehr seine Torgefahr. Aufsteiger SV Dalum musste sich der SG Osterbrock/Geeste knapp mit 2:3 geschlagen geben und verpasste ebenfalls den Einzug in die zweite Runde.
In meiner Saisonprognose „Die spannendste Emslandliga seit Jahren“ zählt der SV Dalum für mich zum erweiterten Favoritenkreis und besitzt gute Chancen auf eine Platzierung unter den ersten fünf. Der TuS Haren ist für mich dagegen ein Kandidat für das gesicherte Mittelfeld, hat mit seinem neuen Trainerduo und Spielern wie Mirco Husmann aber das Potenzial, jeder Mannschaft das Leben schwer zu machen.
Ich bin in Haren vor Ort und begleite die Partie im Liveticker auf FuPa.
Am Mittwoch um 20 Uhr empfängt die DJK Eintracht Börger den SV Bawinkel zum zweiten Duell des 1. Spieltags der Opti-Wohnwelt-Emslandliga. Beide Mannschaften reisen mit einem Erfolgserlebnis aus dem Emco-Kreispokal an.
Börger setzte sich souverän mit 6:0 bei der SG Lahn/Wieste durch und bestätigte damit seine Offensivstärke aus der Vorsaison. Der Tabellensechste der vergangenen Spielzeit möchte den eingeschlagenen Weg unter Trainer Thomas Albers fortsetzen. Auch der SV Bawinkel löste seine Pflichtaufgabe und gewann bei Olympia Laxten II mit 3:1. Nach Platz zwölf in der vergangenen Saison will die Mannschaft von Michael Wilken nun den nächsten Entwicklungsschritt machen.
Wenn am Mittwoch der Sechste auf den Zwölften der Vorsaison trifft, geht es für beide Teams darum, den gelungenen Pflichtspielstart mit den ersten Ligapunkten zu veredeln.
Mit dem Duell zwischen dem SV Eltern und dem SV Teglingen startet die Opti-Wohnwelt-Emslandliga in die Saison 2026/27. Beide Mannschaften gehen mit einem Erfolgserlebnis in den Ligaauftakt.
Der SV Eltern zog am Sonntag durch einen 3:1-Erfolg gegen den SV Fortuna Beesten in die zweite Runde des Emco-Kreispokals ein. Bereits am Freitag setzte der SV Teglingen mit einem deutlichen 6:0 beim SV Werpeloh ein erstes Ausrufezeichen.
Die spannendste Emslandliga seit Jahren
Während Eltern nach dem erfolgreichen Klassenerhalt den nächsten Entwicklungsschritt machen möchte, beginnt in Teglingen mit Trainer Malte Bohse eine neue Ära. Beide Teams wollen den Schwung aus dem Pokal mitnehmen und sich zum Ligaauftakt die ersten drei Punkte sichern.
Mit dem Duell fällt zugleich der Startschuss für eine Saison, die aus meiner Sicht so spannend werden könnte wie lange nicht mehr. Einen klaren Topfavoriten gibt es für mich nicht, stattdessen bringen gleich mehrere Mannschaften gute Argumente für eine Platzierung in der Spitzengruppe mit. Genau diese Ausgeglichenheit könnte die Opti-Wohnwelt-Emslandliga 2026/27 zu einer der spannendsten Spielzeiten der vergangenen Jahre machen.