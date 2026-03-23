Unterschiedliche Halbzeiten: Brunsbrock und WDB trennen sich 0:0 Der TSV Brunsbrock und die SG WDB teilen sich die Punkte. Nach zwei unterschiedlichen Halbzeiten bleibt es torlos. von FuPa Lüneburg · Heute, 12:05 Uhr · 0 Leser

Szene aus dem Hinspiel – Foto: Sarah Puvogel

Am 14. Spieltag der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West haben sich der TSV Brunsbrock und die SG WDB mit 0:0 getrennt. Nach dem 2:0-Erfolg im Hinspiel für WDB blieb auch im Rückspiel ein Sieger aus. In der Tabelle verharren beide Teams auf ihren Positionen, Brunsbrock auf Rang drei und WDB auf Platz sechs.

Die erste Halbzeit gehörte den Gästen. WDB hatte mehr Ballbesitz, gewann viele Zweikämpfe und erspielte sich die besseren Möglichkeiten. Die größte Chance vergab Limberg in der 28. Minute. Brunsbrock fand in dieser Phase keinen Zugriff und blieb offensiv ohne Durchschlagskraft. Die Gastgeberinnen hatten sich bewusst für eine defensive Ausrichtung entschieden. Trainer Lennart Gerken erklärte: „Der Plan war bewusst, sehr defensiv zu agieren, da wir eine starke Bank hatten und im weiteren Verlauf nachlegen wollten. Entsprechend wollten wir dem Gegner viel Ballbesitz überlassen, um ihn müde zu spielen und in der zweiten Halbzeit selbst aktiver zu werden.“ Das Ergebnis zur Pause entsprach der Ausrichtung, die Umsetzung jedoch nicht vollständig. „Wir standen deutlich tiefer, als wir es uns vorgenommen hatten.“ Viele Abspielfehler und fehlende Lösungen im Spielaufbau prägten die erste Hälfte. „Deshalb brauchte es in der Halbzeit eine klare und deutliche Ansprache, um die Köpfe wieder freizubekommen“, so Gerken.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Spiel deutlich. Brunsbrock stellte auf ein 4-4-2-System um, gewann mehr Zweikämpfe und setzte den Gegner früher unter Druck. Die Partie verlagerte sich zunehmend in die Hälfte der Gäste. Die Heimelf kam zu mehreren Halbchancen, ohne jedoch zwingend vor dem Tor zu werden. WDB verlor mit zunehmender Spielzeit den Zugriff. „Der zweite Durchgang ging an die Heimelf, und bei uns lief mit zunehmender Spielzeit immer weniger zusammen“, berichtete Trainer Chris Mehrtens. Brunsbrock hatte vor allem in den Zweikämpfen Probleme, da der Gegner sehr körperlich agierte und über seine Physis kam. „Dennoch haben wir in der zweiten Halbzeit eine gute Leistung gezeigt“, sagte Gerken.