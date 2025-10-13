 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
Der TSV Murnau besiegte den SV Dornach knapp mit 1:0 und steht nun auf dem zweiten Tabellenplatz.
Unterschiedliche Gefühlswelten: Murnau klopft oben an – GAP erlebt Debakel

Landesliga im Überblick

Haching II marschiert weiter munter davon und lässt sich auch von schweren Bedingungen nicht aufhalten. GAP befindet sich weiter im Abwärtsstrudel.

Die SpVgg Unterhaching II versetzt die Konkurrenz in der Landesliga Südost weiter ins Staunen. Der Tabellenführer gewann das Duell der beiden Bayernliga-Absteiger souverän mit 5:1 gegen den TSV Grünwald. Das „Heimspiel“ ging erneut in Neuried über die Bühne, auf der Ersatzbank befand sich nur ein Akteur. Diese schwierigen Voraussetzungen konnten die Hachinger Talente nicht bremsen – Trainer Robert Rakaric konnte sich ganz auf seine Torjäger verlassen.

Do., 09.10.2025, 19:30 Uhr
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
5
1
Abpfiff

So traf Philipp Zimmerer doppelt und führt mit 13 Treffern die Schützenliste der Südost-Staffel an. Der vom FC Bayern gewechselte Jason Eckl konnte sich als dreifacher Torschütze auszeichnen. Die Grünwalder schwächten sich allerdings bereits nach elf Minuten durch die rote Karte für David Halbich und der „Ehrentreffer“ von Marcel Kosuch war nur ein schwacher Trost nach einer schwachen Leistung.

Sa., 11.10.2025, 16:00 Uhr
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
1
0
Abpfiff

Im Kampf um Platz zwei meldet der TSV 1865 Murnau Ansprüche an. Fast 400 Fans freuten sich über den 1:0-Arbeitssieg gegen den Aufsteiger SV Dornach. Für den Matchball sorgte Tizian Schatto (44.) und Trainer Martin Wagner nannte erst kürzlich das Geheimnis des Erfolges bei dem Team am Staffelsee: „Bei uns gibt es einen außergewöhnlichen Zusammenhalt.“

Sa., 11.10.2025, 15:00 Uhr
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
0
6
Abpfiff

In der Region haben die Murnauer dem Rivalen 1. FC Garmisch-Partenkirchen den Rang abgelaufen. Nach Trainerwechsel und dem Weggang von Torjäger Moritz Müller (zur SpVgg Unterhaching) geriet die Mannschaft aus dem berühmten Wintersportort zunehmend in eine Abwärtsspirale: Dies zeigte sich bei der 0:6-Heimpleite gegen den TSV Eintracht Karlsfeld. Beide Teams kassierten Rote Karten, aber die zuletzt so schwachen Karlsfeld erwischten einen Sahnetag. Besonders der dreifache Torschütze Fabian Barth ragte bei den Gästen heraus.

Fr., 10.10.2025, 19:00 Uhr
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
5
3

Für den VfB Hallbergmoos und den SV Aubing dürfte Aufstieg beziehungsweise der Kampf um den Klassenerhalt voraussichtlich kein Thema sein. Aber beim Duell der beiden im Mittelfeld angesiedelten Mannschaften bekamen die Fans im Airport-Stadion feinste Fußball-Kost und acht Tore serviert. In der 67. Minute hatte der Aubinger Daniel Koch per Elfmeter das 3:3-Ausgleich erzielt. Dann wechselte VfB-Trainer Andreas Giglberger den Stürmer Tobias Krause ein. Der bedankte sich mit einem Doppelpack (78. und 89.) zum 5:3-Endstand für die Gastgeber in einem wirklich sehenswerten Landesligaspiel.

Südwest: Dachau und Oberweikertshofen mit bitteren Pleiten

Fr., 10.10.2025, 19:00 Uhr
SV Manching
SV ManchingManching
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
6
0

Sa., 11.10.2025, 16:15 Uhr
FC Stätzling
FC StätzlingFC Stätzling
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65
2
0

In der Landesliga Südwest gab es zwei bittere Niederlagen für zwei oberbayerische Teams, die noch dazu torlos blieben: So verlor der TSV Dachau 1865 mit 0:2 in Stätzling, der SC Oberweikertshofen erlebte ein 0:6-Debakel in Manching.

