Unterschiedliche Gefühlswelten: Murnau klopft oben an – GAP erlebt Debakel

Haching II marschiert weiter munter davon und lässt sich auch von schweren Bedingungen nicht aufhalten. GAP befindet sich weiter im Abwärtsstrudel.

Die SpVgg Unterhaching II versetzt die Konkurrenz in der Landesliga Südost weiter ins Staunen. Der Tabellenführer gewann das Duell der beiden Bayernliga-Absteiger souverän mit 5:1 gegen den TSV Grünwald. Das „Heimspiel“ ging erneut in Neuried über die Bühne, auf der Ersatzbank befand sich nur ein Akteur. Diese schwierigen Voraussetzungen konnten die Hachinger Talente nicht bremsen – Trainer Robert Rakaric konnte sich ganz auf seine Torjäger verlassen.

So traf Philipp Zimmerer doppelt und führt mit 13 Treffern die Schützenliste der Südost-Staffel an. Der vom FC Bayern gewechselte Jason Eckl konnte sich als dreifacher Torschütze auszeichnen. Die Grünwalder schwächten sich allerdings bereits nach elf Minuten durch die rote Karte für David Halbich und der „Ehrentreffer“ von Marcel Kosuch war nur ein schwacher Trost nach einer schwachen Leistung.

Im Kampf um Platz zwei meldet der TSV 1865 Murnau Ansprüche an. Fast 400 Fans freuten sich über den 1:0-Arbeitssieg gegen den Aufsteiger SV Dornach. Für den Matchball sorgte Tizian Schatto (44.) und Trainer Martin Wagner nannte erst kürzlich das Geheimnis des Erfolges bei dem Team am Staffelsee: „Bei uns gibt es einen außergewöhnlichen Zusammenhalt.“

In der Region haben die Murnauer dem Rivalen 1. FC Garmisch-Partenkirchen den Rang abgelaufen. Nach Trainerwechsel und dem Weggang von Torjäger Moritz Müller (zur SpVgg Unterhaching) geriet die Mannschaft aus dem berühmten Wintersportort zunehmend in eine Abwärtsspirale: Dies zeigte sich bei der 0:6-Heimpleite gegen den TSV Eintracht Karlsfeld. Beide Teams kassierten Rote Karten, aber die zuletzt so schwachen Karlsfeld erwischten einen Sahnetag. Besonders der dreifache Torschütze Fabian Barth ragte bei den Gästen heraus.

Für den VfB Hallbergmoos und den SV Aubing dürfte Aufstieg beziehungsweise der Kampf um den Klassenerhalt voraussichtlich kein Thema sein. Aber beim Duell der beiden im Mittelfeld angesiedelten Mannschaften bekamen die Fans im Airport-Stadion feinste Fußball-Kost und acht Tore serviert. In der 67. Minute hatte der Aubinger Daniel Koch per Elfmeter das 3:3-Ausgleich erzielt. Dann wechselte VfB-Trainer Andreas Giglberger den Stürmer Tobias Krause ein. Der bedankte sich mit einem Doppelpack (78. und 89.) zum 5:3-Endstand für die Gastgeber in einem wirklich sehenswerten Landesligaspiel.

Südwest: Dachau und Oberweikertshofen mit bitteren Pleiten

In der Landesliga Südwest gab es zwei bittere Niederlagen für zwei oberbayerische Teams, die noch dazu torlos blieben: So verlor der TSV Dachau 1865 mit 0:2 in Stätzling, der SC Oberweikertshofen erlebte ein 0:6-Debakel in Manching.