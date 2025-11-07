"Unterschiedliche Auffassungen": FV Endenich und Dietz trennen sich

Nach nur wenigen Monaten ist Schluss: Der FV Bonn-Endenich, Trainer Heiko Dietz und Co-Trainer Kerim Acil gehen getrennte Wege. Unterschiedliche Vorstellungen von Trainingskultur und Disziplin gaben den Ausschlag.

Die Entscheidung fiel nach nur rund vier Monaten gemeinsamer Arbeit. Der 45-jährige Dietz war erst im Sommer zum FVE gekommen, nachdem er zuvor den Blau-Weiß Köln trainiert hatte – ausgerechnet gegen diesen Klub wird Endenich am Wochenende antreten. Bitter für Dietz: Ausgerechnet das Duell mit seinem Ex-Team wird er verpassen.

Nach Vereinsangaben resultiert die Trennung aus unterschiedlichen Vorstellungen hinsichtlich Trainingskultur, Kommunikation und sportlicher Weiterentwicklung. Sportdirektor Markus Köppe betonte, dass die letzten Wochen für alle Beteiligten schwierig gewesen seien: „Wir haben in den vergangenen Wochen eine sportlich wie mental herausfordernde Phase erlebt. Die Mannschaft zeigte sich in Teilen undiszipliniert, der Frust war auf beiden Seiten deutlich spürbar. Uns war wichtig, die Situation objektiv zu bewerten – der Trainer allein trägt hierfür nicht die Verantwortung. Dennoch haben wir Zweifel entwickelt, dass sich aus dieser Konstellation kurzfristig eine echte Einheit formen lässt.“

„Wir hatten ein unterschiedliches Verständnis über die sportliche Ausrichtung und die Trainingsphilosophie. Während ich konsequent hohe Leistungsbereitschaft und Professionalität eingefordert habe, lag der Fokus innerhalb der Mannschaft zuletzt stärker auf einem lockeren, spaßorientierten Ansatz“, erklärte Dietz in der Vereinsmitteilung.

Auffällige Fair-Play-Bilanz

Tatsächlich zeigte sich das Team zuletzt nicht nur auf dem Platz schwankend, sondern auch in puncto Disziplin auffällig: Mit 35 gelben Karten, zwei Gelb-Roten und zwei Roten Karten belegt Endenich aktuell den letzten Platz der Fair-Play-Tabelle.

Sportlich steht der FVE mit 15 Punkten aus zehn Spielen und einer Bilanz von vier Siegen, drei Remis und drei Niederlagen auf dem siebten Tabellenplatz der Landesliga. Die Verantwortlichen sehen dennoch Handlungsbedarf, um das Team in der laufenden Saison zu stabilisieren.

Suche nach Nachfolge läuft bereits

„Wir stehen mit mehreren Kandidaten in Kontakt und sind zuversichtlich, zeitnah ein Trainerteam präsentieren zu können, das die Mannschaft stabilisiert und neue Impulse setzt“, erklärte Köppe.

Der Verein betonte, die Trennung sei in gegenseitigem Einvernehmen erfolgt. „Beide Seiten haben viel investiert, kamen jedoch zu der Erkenntnis, dass die angestrebte Entwicklung unter den aktuellen Rahmenbedingungen nicht zu realisieren ist“, heißt es in der Mitteilung. Der FV Endenich bedankte sich bei Heiko Dietz und Kerim Acil für deren Einsatz und wünschte beiden für die Zukunft alles Gute.

Wer am Sonntag das Coaching des FVE übernehmen wird, soll in Kürze bekannt gegeben werden.