„Unterschied in Sachen Chancenverwertung“: Pipinsried schlägt Dachau im Totopokal

Vorentscheidend waren wohl die Szenen in der 50. Minute, als Leon Pfeiffer von einem katastrophalen Fehler im FCP-Aufbauspiel profitierte und alleine auf das Tor des ehemaligen Profi-Keepers Maximilian Engl (2. Liga 1860 München, 3. Liga Erfurt) zumarschierte – und an ihm scheiterte. Anstelle der 2:0-Führung für Dachau gab es praktisch im Gegenzug das 1:1 durch den ehemaligen Karlsfelder und Heimstettener Kubilay Celik, als die Dachauer den Ball nicht entscheidend aus der Gefahrenzone brachten.

Doch aufgrund des Spielverlaufs hätte es auch anders ausgehen können: Dachau hatte bei dieser Partie im Totopokal fünf hundertprozentige Chancen und machte eben nur ein Tor, während Pipinsried am Ende eiskalt die Fehler der Dachauer in der Defensive ausnutzte, um doch noch einen Arbeitssieg zu landen.

Die Führung der Dachauer hatte in der 29. Minute Leon Pfeiffer besorgt, der nach einem Traumpass von Co-Spielertrainer Sebastian Mitterhuber über rechts in den Strafraum eindrang und flach ins lange Eck traf. Zur Halbzeit war die Führung der Dachauer hochverdient, Pipinsried spielte nur quer, und einige eingefleischte FCP-Fans standen kopfschüttelnd am Spielfeldrand. Dachau verteidigte gut, es waren ein Spielplan und Struktur zu erkennen. Die Offensive des FC Pipinsried war viel zu harmlos.

Nach dem überraschenden 1:1 hatte Lorenz Knöferl in der 58. Minute über links mit einem Solo die große Chance, die 1865er erneut in Führung zu bringen, scheiterte aber knapp. Die kalte Dusche kam postwendend durch den ehemaligen Profi Nico Karger (1860 München, Elversberg), der sich nach einem Querschläger nicht zweimal bitten ließ und zum 1:2 einschob. Das 1:3 erzielte dann in der 85. Minute Valdrin Konjuhi aus kurzer Distanz und das 1:4 in der Schlussminute Florian Gebert.