Unterraths U19 will sich erhobenen Hauptes verabschieden

Unterrath will sich auch nach dem Aufstieg teuer verkaufen – Foto: GeraMedia

In der DFB-Nachwuchsliga steht die U19 der SG Unterrath schon drei Spieltage vor Abschluss der Hauptrunde als Absteiger fest. Doch abschenken möchte der Neuling, der erst im Winter erstmals in die höchste Spielklasse aufgestiegen war, die Spielzeit nicht. „Unsere Motivation ist unverändert hoch“, sagt Niklas Leven vor dem anstehenden Stadtderby gegen die Fortuna.

Trotz alter Verbundenheit würde der 34-Jährige am Sonntag mit seinem Team natürlich zu gerne mindestens einen Zähler aus Flingern entführen. Ein Sieg wäre sensationell, es wäre zugleich der erste für die SGU in der Nachwuchsliga. Allerdings weiß Leven um die Schwere der Aufgabe. „Die Fortuna ist haushoher Favorit. Wir werden sehen, was wir mit unseren Mitteln dort anstellen können“, sagt der Coach.

Das Rückspiel gegen den großen Nachbarn ist nicht nur für die Spieler um Kapitän Phil Kroll ein Höhepunkt. Auch der Trainer fiebert der Partie am Flinger Broich entgegen. „Kurz vor dem Abschluss meiner Zeit als Jugendtrainer noch einmal dort an der Linie stehen zu dürfen, ist für mich etwas Besonderes“, sagt Leven, der als Jugendlicher selbst das Fortuna-Trikot tragen durfte.

Die Atmosphäre am Franz-Rennefeld-Weg ist trotz der bislang bescheidenen Punkteausbeute in der Liga weiterhin positiv. Dabei spielt auch das gute Abschneiden in den Pokalwettbewerben eine Rolle. Vor allen Dingen der Einzug in das Niederrheinpokalfinale, in dem die SGU in Kürze ein weiteres Mal auf die Fortuna treffen wird, wirkte als Stimmungs-Booster. „Das hat den Jungs noch einmal An- und Auftrieb gegeben“, betont Leven, der trotz des bevorstehenden Wiederabstiegs auch zufrieden damit ist, wie sich seine Elf bislang über weite Strecken in der Nachwuchsliga präsentierte.

Fortuna in starker Form

„Wir haben auch am vergangenen Sonntag gegen Rot-Weiss Essen wieder gezeigt, dass wir grundsätzlich in der Lage sind, auf diesem Niveau mitzuhalten.“ Mit der Fortuna wartet am Sonntag allerdings der stärkste Gegner aus dieser Achtergruppe. Die Elf von Engin Vural gewann ihre ersten zehn Hauptrundenspiele. Erst Preußen Münster gelang es zuletzt, den souveränen Spitzenreiter in die Knie zu zwingen- „In Münster konnten wir uns leider nicht für eine gute Leistung mit Punkten belohnen“, wird Vural auf der vereinseigenen Homepage zitiert.

Auch aufseiten der Fortuna freut man sich auf das Derby gegen den Nachbarn. „Viele Jungs kennen sich untereinander oder haben sogar schon zusammengespielt“, führt Vural aus. Damit dachte der Fußballlehrer wohl vor allen Dingen an seine Schützlinge Aidan Chikeme und Andrii Honcharenko, die erst im vergangenen Sommer von Unterrath zur Fortuna wechselten.