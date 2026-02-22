Unterraths U19 steht vor dem Heimdebüt

Unterrath ist gegen Alemannia Aachen im Einsatz. – Foto: Sascha Köppen

Die erste Auswärtstour als Teilnehmer an der DFB-Nachwuchsliga hatten sich die U19-Fußballer der SG Unterrath etwas anders vorgestellt. Denn die Fahrt nach Bremen hatte die Mannschaft von Niklas Leven am vergangenen Wochenende letztlich umsonst angetreten. Bereits am Freitag hatte sich der Unterrather Tross auf den Weg in die Hansestadt gemacht, wo am Samstagmittag die Partie beim SV Werder Bremen angepfiffen werden sollte. Doch schon kurz nach der Ankunft im hohen Norden schwante den Spielern Böses.

Witterungsverhältnisse bereiten Probleme

„Nachdem wir schon freitags das Abschlusstraining ausfallen lassen mussten, war klar, dass es auch für Samstag eng werden würde“, schilderte Abwehrchef Hassan Hasso. Und so kam es dann auch. Die Partie wurde aufgrund unbespielbarer Platzverhältnisse abgesagt und für den 4. April neu angesetzt.

Wenn das Ganze aus Unterrather Sicht für etwas gut war, dann ist es die Tatsache, dass der Aufsteiger nun die Chance erhält, den ersten Sieg in der höchsten deutschen Jugendspielklasse vor eigenem Publikum einzufahren. Nach dem 1:1 zum Auftakt gegen den Hombrucher SV empfängt die Leven-Elf am Sonntagmorgen Alemannia Aachen.

Für Hassan Hasso zahlte sich der Wechsel an den Franz-Rennefeld-Weg spätestens mit dem Aufstieg vor wenigen Wochen aus. Bis zur B-Jugend wurde der Defensivmann im Nachwuchsleistungszentrum von Rot-Weiß Oberhausen ausgebildet. Von dort aus ging es für ihn zumindest auf dem Papier einen Schritt zurück in die A-Jugend der SGU. „Der Trainer hat sich sehr um mich bemüht. Ich wusste, dass ich dort ein ehrgeiziges Umfeld vorfinden würde und die Chance gegeben ist, um den Aufstieg mitzuspielen“, erklärt Hasso.

Die Rechnung ging voll auf. Zwar schrammten Hasso und Kollegen als Jungjahrgang noch knapp am Aufstieg vorbei. Doch mit der neu formierten Mannschaft gelang nun der ersehnte Klassensprung. „Das war das große Ziel. Uns allen war von vorneherein klar, dass wir nur schwer zu stoppen sein würden, wenn wir alle an den Erfolg glauben. Umso schöner, dass sich das am Ende auch bestätigt hat.“ Das nächste Etappenziel für den Unterrather Nachwuchs ist nun der Klassenerhalt. Ein schwieriges, aber kein unmögliches Unterfangen in den Augen von Hassan Hasso. „Wir werden in den kommenden Wochen natürlich noch auf andere Kaliber als Hombruch treffen. Aber mit unserer Mentalität können wir es jedem Gegner schwer machen“, sagt der zweikampfstarke Abwehrchef.