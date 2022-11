Unterraths U19 sinnt auf Revanche Die A-Jugend verlor gegen den nächsten Heimgegner Schonnebeck im August mit 0:4.

An den 21. August erinnert sich Niklas Leven eigentlich nur ungerne zurück. An jenem Sonntag kassierte der Trainer der SG Unterrath zum Auftakt der Qualifikationsrunde für die A-Junioren-Niederrheinliga mit seiner Mannschaft eine empfindliche 0:4-Heimniederlage gegen die Spielvereinigung Schonnebeck. Der SGU, die mittelfristig zu gerne einmal in die A-Junioren-Bundesliga aufsteigen möchte, drohte somit sogar der Abstieg in die Leistungsklasse.