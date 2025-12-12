Unterraths Trainer stellt klare Forderung an Sportlichen Leiter

Aktuell ist der 44-Jährige am Franz-Rennefeld-Weg für die Trainingsgestaltung und Kaderplanung zuständig. Zwar gibt es mit Toma Ivancic auf dem Papier einen sportlichen Leiter. Doch in den Augen von Aktag kann der 60-Jährige das Amt gar nicht wie erforderlich ausfüllen. „Toma ist ja auch für den gesamten Jugendbereich zuständig und trainiert zudem eine Regionalliga-Mannschaft. Wie soll er das also alles machen?“ Die nun anstehende Winterpause will Aktag nun daher auch dazu nutzen, mit seinem sportlichen Vorgesetzten über die Zukunft zu sprechen. Denn ein „Weiter so“ soll es für ihn über das Saisonende hinaus nicht geben. „Ich merke, dass ich ein besserer Trainer bin, wenn ich mich auch nur auf die Trainertätigkeit konzentriere“, sagt Aktag und äußert daher einen Wunsch. „Es wäre gut, einen Mann an der Seite zu haben, der vorne steht und einige Aufgaben abnimmt.“

Suche nach Verstärkung läuft

Es bleibt abzuwarten, wie Ivancic auf diese vorsichtig geäußerte Forderung eingeht. Installiert er tatsächlich eine Art Sportdirektor am Franz-Rennefeld-Weg? Oder gibt es im Sommer sogar eine Änderung auf der Trainerbank? In die Entscheidungsfindung dürfte auch mit einfließen, wie gut die Mannschaft im neuen Jahr aus den Startlöchern kommt. Der aktuelle zehnte Tabellenplatz entspricht sicherlich nicht dem, was man sich in Unterrath vor der Saison erhofft hat. Auch wenn Deniz Aktag als Primärziel ausgab, schnell die für den Klassenerhalt nötigen Punkte einzufahren, steckt im Kader insgeheim doch mehr Potenzial als graues Tabellenmittelfeld.

Um im neuen Jahr den Anschluss ans obere Drittel herzustellen, sucht Aktag für die Rückrunde neues Personal. Dabei hat der Linienchef besonders einen Mannschaftsteil ins Visier genommen. „Vor allem in der Defensive möchte ich mich etwas breiter aufstellen“, betont der Coach. Neben einem Innenverteidiger und einem defensiven Mittelfeldspieler steht ein Außenverteidiger, der bestenfalls auf beiden Seiten eingesetzt werden kann, auf der Wunschliste.