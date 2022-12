Die SG Unterrath steht vor dem Derby gegen den Rather SV. – Foto: Ulrich Reiners

Unterraths Trainer beklagt schlechten Fitnesszustand Der neue Coach Christian Schmitz hat die Intensität der Übungen verschärft, um die Defizite in seinem Team zu verringern. Am Sonntag ist Derbyzeit.

Ausgerechnet vor dem Lokalderby gegen den Rather SV hat die SG Unterrath ihren vorläufigen Tiefpunkt erreicht. Die 0:5-Niederlage im Kellerduell beim SC Kapellen wirkt am Franz-Rennefeld-Weg immer noch nach. „Das war ein lebloser, lustloser Auftritt. Ich will meine Mannschaft nie wieder so erleben“, sagt Christian Schmitz.

Morgen, 15:30 Uhr SG Unterrath Rather SV

Wenn der neue Trainer der SGU dem Debakel noch etwas Positives abgewinnen wollte, dann war es die Tatsache, „dass nun hoffentlich auch der Letzte bei uns eingesehen hat, dass wir im Abstiegskampf stecken.“ Um den bedenklichen Fitnesszustand der Elf zu verbessern, hat Schmitz bereits die Vorbereitung auf die Rückrunde eingeläutet. „Wir trainieren sehr hart und nehmen keine Rücksicht auf die Spiele. Sollen die Jungs halt mit schweren Beinen in das Spiel gehen. Gegen Widerstände anzukämpfen gehört auch zu den Dingen, die wir leisten müssen, um uns aus dieser schwierigen Situation zu befreien“, so der neue Trainer zu seinem unpopulären Kurs. Man darf gespannt sein, wie das Team mit der spürbar raueren Gangart ihres Übungsleiters umgeht. Akteuren, die sich nicht voll in den Dienst der Sache stellen, malte Schmitz bereits ein Zukunftsbild. „Wer im neuen Jahr nicht fünf Mal pro Woche zu Training und Spiel erscheint, der kann sich abmelden oder in die Zweite gehen.“ Gegen den RSV dürfte sich die Unterarther Startelf angesichts von Verletzungen und Sperren quasi von selbst aufstellen. Aufgefüllt werden soll der Kader mit Spielern aus der erfolgreichen U19. Für Schmitz, der viele Jahre lang selbst in Rath auf der Trainerbank saß, sind das zunächst keine guten Voraussetzungen. Doch auch darin sieht der Optimist eine Perspektive. „Für uns gibt es gegen Rath eigentlich nichts zu holen, aber genau darin liegt unsere Chance.“ Eigentlich würde der Rather SV als klarer Favorit zum Derby fahren. Doch RSV-Coach Deniz Aktag wisse derzeit noch gar nicht, mit welchem Kader er am Sonntag überhaupt antreten könne. Yukichi Sasaki und Tobias Schmidt-Kessen fehlen weiterhin verletzt. Große Fragezeichen stehen noch hinter Bünyamin Dogan und 3. Nur zuschauen dürfen definitiv Flakrim Islami und Yasin Özgede. Beide sind gelbgesperrt.