Unterraths Jugend feiert erfolgreiches Wochenende So spielte die höher Düsseldorfer Jugend am Wochenende.

Gut aus den Startlöchern kam die A-Jugend der SG Unterrath nach der mehrwöchigen Pause in der Niederrheinliga. Das Team von Niklas Leven bezwang den SC Velbert mit 4:2 und hält den Kontakt zu den Spitzenrängen. „Das war eine sehr harmonische Mannschaftsleistung“, freute sich Leven nach der Partie. Lukas Bludau (7.), Jamil AL-Hussein (45.), Farhan Ghaznawi (62.) und Edwin Ramirez (67.) stellten für überlegene Gastgeber auf 4:0, ehe die Gäste in der Schlussphase noch Schadensbegrenzung betrieben (88., 89.).

Auch bei den B-Junioren gab es für die SGU am Sonntag Grund zum Jubeln. Im Derby bei Turu 80 ging für den bis dato punktlosen Bundesliga-Absteiger der Knoten auf. Mohammed Ayad (62.) und Andin Sadiki (80.) machten die Unterrather Tore zum 2:0. Mit dem ersten Sieg rückte die SGU bis auf einen Punkt an Fortunas U16 heran, die bei der U17 des Wuppertaler SV mit 0:5 verlor. Das erfolgreiche Unterrather Wochenende rundete die C-Jugend ab. Das Team von Christian Borownik feierte mit dem 3:0 über VdS Nievenheim den vierten Sieg im vierten Spiel. Den Grundstein legten Yan Cardoso Romero (23.) und Ali Chmia Amirat (31.) schon vor der Pause. Den Schlusspunkt setzte Levis Kasela Mbona (61.). Den ersten Dreier der Saison holt der BV 04 mit dem 4:2 über den VfL Giesenkirchen. Trainersohn Taha Kocaaaslan machte aus einem 0:1 ein 2:1 (26., 27.) . Sun Farina (59.) und Jibril Elouadari (69.) besorgten den Rest. Weiter auf den ersten Punktgewinn warten muss der DSC 99, der bei Bayer Uerdingen in letzter Minute mit 1:2 unterlag (Tor: Mathis Pinot).