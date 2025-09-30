Trainer Deniz Aktag. – Foto: Olaf Kampe

Unterraths Fußballern gelingt der Befreiungsschlag Die SG Unterrath hat den Charaktertest bestanden. Mit zwei klaren Niederlagen in Folge im Gepäck hatte sich der Landesligist auf dem Weg zum heimstarken SSV Bergisch Born gemacht. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 SG Unterrath SSV Born Deniz Aktag

Die SG Unterrath hat den Charaktertest bestanden. Mit zwei klaren Niederlagen in Folge im Gepäck hatte sich der Landesligist auf dem Weg zum heimstarken SSV Bergisch Born gemacht. Die Elf von Deniz Aktag meisterte die unangenehme Hürde mit Bravour. Obwohl sie knapp 50 Minuten mit einem Akteur weniger auskommen musste, beendete die SGU ihren Negativlauf mit einem deutlichen 4:1-Auswärtssieg.

Für den Coach war der vierte Saisonsieg Balsam auf die geschundene Seele und zugleich ein eingelöstes Versprechen. „Ich musste vor dem Spiel gar nicht viel sagen. Die Jungs haben von selbst gesagt, dass es Zeit ist, um sich zu rehabilitieren und am Ende auch Wort gehalten“, freute sich Aktag. Nur eine Woche nach der herben 1:6-Abfuhr gegen den ASV Süchteln präsentieren sich die Gäste mit dem in die Startelf zurückgekehrten Ex-Profi wieder als Kollektiv, welches sich auch das nötige Spielglück erarbeitete. Der Führungstreffer von Ibrahim Jaha kurz vor der Pause war psychologisch wichtig. Zumal sich so auch „Gelb-Rot“ für Bünyamin Dogan (41.) etwas besser verdauen ließ. Der Routinier hatte sich für zwei Foulspiele jeweils gelb eingehandelt.

Aktag lobt Zusammenhalt „Mit etwas Fingerspitzengefühl hätte der Schiedsrichter es nach der zweiten Aktion bei einer Ermahnung belassen und ich hätte in der Pause gewechselt. Letztlich mussten wir das aber so akzeptieren“, meinte Aktag. Im Spiel Zehn-gegen-elf musste die SGU dann ihre Leidensfähigkeit unter Beweis stellen. „Born hat schon die eine oder andere Chance verballert“, gestand Aktag, der seinem Team aber dennoch ein Kompliment aussprach. „Born hat die Punkte bislang fast alle zu Hause geholt. Dass wir da gewinnen, sagt viel aus über die Qualität, die wir auf den Platz gebracht haben“, konstatierte der 43-jährige.