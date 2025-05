Unterraths A-Junioren greifen nach dem Triple

Der Traum vom Triple lebt! Die A-Junioren der SG Unterrath sind nur noch drei Siege vom ganz großen Wurf entfernt. Nach dem vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft in der Niederrheinliga und dem Erreichen des Kreispokal-Endspiels machte die Mannschaft von Niklas Leven jetzt auch im Niederrheinpokal den nächsten Schritt zum Titel. Beim klassenhöheren DFB-Nachwuchsligisten Rot-Weiß Oberhausen setzte sich die SGU mit 2:1 durch und steht nun im Halbfinale, in dem sie auf das Überraschungsteam des SV Bedburdyck/Gierath trifft.

„Ein großes Kompliment an die Jungs. Wir hatten nach der knappen Niederlage im Ligaspiel noch eine Rechnung offen, die nun beglichen ist. Wenn wir das Spiel 3:1 oder 4:1 gewinnen, kann sich denke ich auch keiner beschweren“, sagte Niklas Leven nach der Partie. Die Gäste gingen gegen leicht favorisierte „Kleeblätter“ schon vor der Pause durch Treffer des künftigen Oberligaspielers Rottosson Kanu (Schwarz-Weiß Essen) und von Farid Omorou mit 2:0 in Führung. Mehr als der Anschlusstreffer durch einen verwandelten Foulelfmeter gelang RWO im zweiten Abschnitt nicht mehr.

In der aktuellen Form ist der SG Unterrath nun wirklich alles zuzutrauen. Zumal die Rollen im nun anstehenden Halbfinale auf dem Papier eindeutig verteilt zu sein scheinen. Doch Niklas Leven warnt davor, den kommenden Gegner auf die leichte Schulter zunehmen. „Ich als Trainer weiß, was auf uns zukommt. Das wird das schwerste Spiel. Das muss ich nun auch den Spielern klarmachen“, sagt der 33-Jährige. In der Sommervorbereitung schlug sein Team den Sonderligisten noch mit 11:0. Dass sich seitdem auf Gierather Seite aber einiges bewegt hat, zeigte die Mannschaft mit dem sensationellen Sieg im Viertelfinale über Unterraths großen Stadtnachbarn Fortuna Düsseldorf.

Bis zum Anpfiff am Mittwochabend müssen die Verantwortlichen am Franz-Rennefeld-Weg aber noch einige organisatorische Fragen klären. Schließlich ist keine 24 Stunden später schon das Endspiel um den Kreispokal gegen den DSC 99 angesetzt. „Zwei Partien mit solcher Bedeutung in so kurzer Zeit zu absolvieren, ist eigentlich unmöglich“, sagt Leven. Doch was tun? Der Verbandspokal hat zweifelsfrei das höhere Gewicht.