Unterrather Talent hat DFB-Pokal-Duell gegen Frankfurt vor Augen

Betrachtet man die nackten Ergebnisse in der gerade abgelaufenen Saison, dann war die DFB-Nachwuchsliga für die U19 der SG Unterrath eine Nummer zu groß. Der Aufsteiger und krasse Außenseiter sammelte aus 14 Partien nur sechs Zähler ein. Folglich geht es für die Elf vom Franz-Rennefeld-Weg in wenigen Wochen wieder eine Etage tiefer in der Niederrheinliga weiter.
Die abgelaufene Spielzeit deshalb als Reinfall zu bezeichnen, wäre allerdings viel zu kurz gesprungen. Denn gerade zu Beginn der Hauptrunde zeigte sich die SGU oft auf Augenhöhe. In der Rückrunde folgte dann noch das Highlight mit dem 2:0-Erfolg über die Fortuna – zugleich der einzige Erfolg, den Unterrath in der Nachwuchsliga für sich verbuchen konnte. Auch wenn die Resultate nur selten stimmten, konnten sich einige Talente in den Vordergrund spielen. Sie nutzten die Bühne „Nachwuchsliga“ als Sprungbrett. Das sind sie.
Der technisch beschlagene Rechtsfuß war eine feste Größe im zentralen Mittelfeld der SG Unterrath. Mit seinen Leistungen hat sich Savicevic überregional in den Fokus gespielt. So geht es für ihn in der kommenden in der Regionalliga Nordost weiter. Der Traditionsverein Dynamo Berlin stellte den 19-Jährigen vor wenigen Tagen als Neuzugang vor. Für den jahrelang im Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Mönchengladbach ausgebildeten Deutsch-Serben ist der Schritt in Liga vier zweifellos ein großer, doch Savicevic will die ihm sich bietende Chance beim Schopfe packen.
Auch für Omorou ging es bei Borussia Mönchengladbach irgendwann im Jugendbereich nicht mehr weiter. Wie Savicevic wählte er kurz vor dem Übergang zu den Senioren den Standort Unterrath für den „zweiten Bildungsweg“ aus. Omorou schoss die SGU mit seinen Toren zum Aufstieg und in das Finale um den Niederrheinpokal. Auch wenn ihm in der Nachwuchsliga dann nur noch zwei Treffer gelangen, war frühzeitig klar, dass es für den physisch starken und auch fußballerisch beschlagenen Angreifer ab Sommer mindestens in der Oberliga weitergehen wird. Das Rennen machte letztlich der SC St. Tönis, gegen dessen U19 Omorou wenige Wochen vor Bekanntgabe des Wechsels ein Fünferpack gelungen war. Unter der Leitung des früheren Nationalspielers und Bundesliga-Profis Bekim Kastrati will sich Omorou den nächsten Schliff holen. Und wer weiß, vielleicht schießt sich der 19-Jährige in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Eintracht Frankfurt sogar ins ganz große Rampenlicht.
Mehrere Gegenspieler auf einem kleinen Bierdeckel auszutanzen, zählt zu den Kernkompetenzen von Josan Santiago Kim. Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler verfügt über herausragende technische Fertigkeiten im Umgang mit dem Ball. Gelingt es dem Nachwuchsmann mit den südkoreanischen Wurzeln noch, den schönen Schnörkel mit nüchterner Effektivität zu paaren, kann es für Kim in den nächsten Jahren noch weiter nach oben gehen. Die nächste Station in Holzheim scheint für ihn zunächst sinnvoll gewählt. Denn beim im Umbruch befindlichen Oberligisten ist die Aussicht auf Spielzeit größer als in der Regionalliga.