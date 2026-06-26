Unterrather Talent hat DFB-Pokal-Duell gegen Frankfurt vor Augen Die DFB-Nachwuchsliga konnte die SG Unterrath nicht halten, auch wenn sie die Fortuna 2:0 schlug. Die Saison war aber kein Reinfall, einige Talente bewarben sich für höhere Aufgaben. Das sind sie. von Marcus Giesenfeld · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Einige Spieler der SG konnten herausstechen – Foto: Joachim Josephs

Betrachtet man die nackten Ergebnisse in der gerade abgelaufenen Saison, dann war die DFB-Nachwuchsliga für die U19 der SG Unterrath eine Nummer zu groß. Der Aufsteiger und krasse Außenseiter sammelte aus 14 Partien nur sechs Zähler ein. Folglich geht es für die Elf vom Franz-Rennefeld-Weg in wenigen Wochen wieder eine Etage tiefer in der Niederrheinliga weiter.

Die abgelaufene Spielzeit deshalb als Reinfall zu bezeichnen, wäre allerdings viel zu kurz gesprungen. Denn gerade zu Beginn der Hauptrunde zeigte sich die SGU oft auf Augenhöhe. In der Rückrunde folgte dann noch das Highlight mit dem 2:0-Erfolg über die Fortuna – zugleich der einzige Erfolg, den Unterrath in der Nachwuchsliga für sich verbuchen konnte. Auch wenn die Resultate nur selten stimmten, konnten sich einige Talente in den Vordergrund spielen. Sie nutzten die Bühne „Nachwuchsliga“ als Sprungbrett. Das sind sie. Stefan Savicevic Der technisch beschlagene Rechtsfuß war eine feste Größe im zentralen Mittelfeld der SG Unterrath. Mit seinen Leistungen hat sich Savicevic überregional in den Fokus gespielt. So geht es für ihn in der kommenden in der Regionalliga Nordost weiter. Der Traditionsverein Dynamo Berlin stellte den 19-Jährigen vor wenigen Tagen als Neuzugang vor. Für den jahrelang im Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Mönchengladbach ausgebildeten Deutsch-Serben ist der Schritt in Liga vier zweifellos ein großer, doch Savicevic will die ihm sich bietende Chance beim Schopfe packen.