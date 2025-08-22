Unterrather Fehler führen zu Aus im Niederrheinpokal

Den Blick zum Boden gerichtet klatschte Payam Safarpour-Malekabad noch einmal kurz mit dem Sportlichen Leiter Toma Ivancic ab, um sich im Anschluss mit hängenden Schultern auf den Weg in Richtung Kabinentrakt zu machen. An der Körperhaltung des Torhüters ließ sich am Mittwochabend sehr gut erkennen, wie es im Inneren um ihn nach Spielschluss bestellt sein musste. Im Erstrundenspiel um den Niederrheinpokal durchlebte der 21-Jährige gegen die SSVg Velbert ein Wechselbad der Gefühle.

Zunächst noch der Held, hatte der Schlussmann im weiteren Verlauf mit mehreren Patzern seinen Anteil an der 2:4-Niederlage des Außenseiters. „Es stimmt, zwei bis drei Tore gehen wohl mit auf seine Kappe“, urteilte Unterraths Trainer Deniz Aktag, der im ersten Ligaspiel drei Tage zuvor noch auf den erfahreneren Max Möllemann gesetzt hatte. Dennoch verließ der 43-Jährige im Gegensatz zu seinem Torwart den Kunstrasenplatz am Franz-Rennefeld-Weg mit einem Lächeln. „Ich bin stolz auf die Mannschaft, dass sie das Tempo gegen einen Regionalligisten mitgehen konnte. Wir haben unseren Klub wirklich sehr gut vertreten“, führte Aktag weiter aus.

Unrecht hatte der Coach damit nicht. Ein Zwei-Klassen-Unterschied war vor rund 250 Zuschauern nicht wirklich zu erkennen, was allerdings auch an den Gästen lag, deren Auftritt insgesamt alles andere als regionalligatauglich war. Wenn sich Velbert in einer Hinsicht abhob, dann war es nur im Ausnutzen von Fehlern. Und davon machte die SGU am Mittwoch bei allem Engagement leider zu viele.

Vor dem 0:1 war es Shuki Hamanosono, der mit ungestümen Zweikampfverhalten den Freistoß verursachte, unter dem Safarpour-Malekabad letztlich hindurch segelte (33.). Nutznießer war ausgerechnet das einstige Unterrather Eigengewächs David Glavas. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler war eine Viertelstunde zuvor noch mit einem schwach geschossenen Foulelfmeter an Safarpour-Malekabad gescheitert, machte diesen Fauxpas aber per Kopf wett. Auch beim 0:2 (52.) und 1:3 (75.) gab der verunsicherte SGU-Keeper eine unglückliche Figur ab. Dass sich der haushohe Favorit auch im zweiten Abschnitt bei einer Zwei-Tore-Führung noch auf einen recht wilden Schlagabtausch einließ, war bezeichnend für die Velberter Leistung.

„Sie haben uns viele Räume gegeben“, konstatierte Toni Munoz. Leider hatten seine flinken Nebenleute in den entscheidenden Momenten nicht die Ruhe und Übersicht wie er. Allen voran Hamanosono traf mit Ausnahme seines sehenswerten Anschlusstreffers zum 1:2 (75.) zu oft die falschen Entscheidungen im Angriffsdrittel.

So blieb Unterrath die bittere Erkenntnis: Mit einer absoluten Top-Leistung wäre die große Pokal-Überraschung drin gewesen. Lange aufhalten wollte sich Aktag mit solchen Gedanken aber nicht. „Ich hoffe, wir können den Schwung jetzt mit in die Liga nehmen“, sagte der Übungsleiter. Schon am Sonntag stellt sich Victoria Mennrath in Unterrath vor.