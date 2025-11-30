Unterrath verabschiedet sich mit Kantersieg, Rhede gewinnt Kellerduell

Für den ETB Schwarz-Weiß Essen ist es eine Woche zum Vergessen. Zuerst spielte das Top-Team im Nachholspiel gegen den VfL Rhede nur 2:2-Unentschieden und verpasste somit die letzte Chance auf den Einzug in die DFB-Nachwuchsliga. Nun setzte es auch gegen den bereits feststehenden Herbstmeister SG Unterrath eine 0:5-Klatsche. Somit grüßen die Sportfreunde Baumberg zum Auftakt der Rückrunde von ganz oben. Dank zwei späten Treffern gegen Ratingen 04/19 gab es zum Jahresabschluss noch einmal drei Punkte zu bejubeln. Im Tabellenkeller machte der VfL Rhede einen Platz gut. Dank eines 5:1-Erfolges gegen den FSV Duisburg positioniert sich die Mannschaft sehr gut für die Rückrunde. Unterdessen musste sich der KFC Uerdingen knapp gegen die SG Essen-Schönebeck geschlagen geben. Der SC St. Tönis verlor knapp gegen den VfB Hilden.
Hinweis: In einer früheren Version dieses Textes hieß es, dass gewonnene Punkte gegen Unterrath annulliert würden. Das ist jedoch nicht korrekt. Die Punkte bleiben.
SC St. Tönis 1911/20 – VfB 03 Hilden 0:1
SC St. Tönis 1911/20: Janne Meurer, Lenni Castrop, Arda-Emin Metin (67. Oumar Sangare), Etah Maurice Ewane (76. Antoni Jan Kolodziej), Noah Canel Yilmaz, Phil Wanninger, Emre Metin (67. Maximilian Mertens), Julian Klingen (55. Josiah Opoku Donkor), Ioannis Iliadis, Henryk Dudek, Sam Hobert (55. Steve Wafo) - Trainer: Jonas Schüler - Co-Trainer: Philipp Kösters
VfB 03 Hilden: Paolo Chiavelli, Luca Quintero, Nils Seidler (76. Edwin Uriel Aziamale), Tristan Lanzke, Kevin Patten, Nathanel Severin, Wolfgang Osei Otchere, Linus Ogulo, Yassin Bousmayou (71. Felix Wilms) - Trainer: Norwin Austrup
Schiedsrichter: Issa Qaba - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Nils Seidler (45.)
VfB Homberg – Wuppertaler SV 0:6
VfB Homberg: - Trainer: Marcel Laroche
Wuppertaler SV: Till Eigenrauch, Jan-Maximilian Scharf, Georgios Bozouris, Romeo Kovarszki, Anil Kaan Ayaz (75. Leonas Geier), Giuseppe Palilla (61. Noah Sevinmez), Nick Scharwächter (46. Diego-Alessandro Micha), Genc Lajqi (58. Amel Dzafic), Giulio Federico (75. Mehmet Keserci), Linus Lillebror Fröhlich, Sam Sausmikat - Trainer: Marc Bach - Co-Trainer: Oliver Knop
Tore: 0:1 Jan-Maximilian Scharf (19.), 0:2 Diego-Alessandro Micha (47.), 0:3 Giulio Federico (55.), 0:4 Diego-Alessandro Micha (73.), 0:5 Sam Sausmikat (78.), 0:6 Diego-Alessandro Micha (83.)
FSV Duisburg – VfL Rhede 1:5
FSV Duisburg: - Trainer: Burak Feyizoglu
VfL Rhede: Leland Speck, Nico Belting, Mohamed Seni Worogo, Joel Dina (82. Albin Bega), Jannis Lamhardt (82. Jan Stenneken), Sidan Güngor (66. Dion Eminhazeri), Niklas Baumeister, Felix Keller, Matti Söder, Burak Ayaz (81. Lukas Müller), Dennis Dina (82. Ahmad Malik) - Trainer: Amir Mesic
Schiedsrichter: Max Breddemann - Zuschauer: 55
Tore: 1:0 (18.), 1:1 Dennis Dina (37.), 1:2 Jannis Lamhardt (44.), 1:3 Burak Ayaz (60.), 1:4 Dennis Dina (62.), 1:5 Dennis Dina (78.)
Sportfreunde Baumberg – Ratingen 04/19 2:0
Sportfreunde Baumberg: Julian Busek, Dustin-Karim Laschewski, Maximilian Bingel, Jordan Kinnavong, Brian Owuso, Marvin Leonardo Krafft, Ardit Uzeiri (79. Sabir Haddad), Simon Wozniakowski (46. Brandon Garcia), Adriano Catalano, Fabian Becker, Lennart Steggink - Trainer: Mustafa Kalkan
Ratingen 04/19: Niko Lazzara Tsanis, Adam Yakhyaev, Fouad Denis Jaber (88. Moonhyung Cha), Marino Moreira Tomljanovic, Albert Johannes Feller, Onur Gebes, Duhan Kücük, Artur Strada (86. Kenan Hemidov), Noah Bouassaria (75. Baris Pazar), Noel Nowak, Julian Reich (78. Tom Rauschtenberger) - Trainer: Samir Hanna
Schiedsrichter: Kevin Robeck - Zuschauer: 45
Tore: 1:0 Brian Owuso (77.), 2:0 Lennart Steggink (82.)
ETB Schwarz-Weiß Essen – SG Unterrath 0:5
ETB Schwarz-Weiß Essen: Moritz Bungart, Filip Sapeta, Joey Dacanay Schwarz (64. Borys Robert Smolis), Semih Göcmen, Mert Dzhelilov, Tom Behle, Theo Matzel (64. Thore Nöckel), Jarne Julian Henseler, Elyesa Yamac (64. Kiril Sahatchiev), Larssen Kram, Samuel Emmerich (57. Anas Boukarnia) - Trainer: Patrick Almasi - Trainer: Björn Matzel
SG Unterrath: - Trainer: Niklas Leven
Schiedsrichter: Max Koschare (Kamp-Lintfort) - Zuschauer: 110
Tore: 0:1 (25.), 0:2 (42.), 0:3 (55.), 0:4 (57.), 0:5 (84.)
