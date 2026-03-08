Unterrath schockt Kosova, Gnadental schlägt TSV Solingen

SG Unterrath jubelt. – Foto: Claudia Pillekamp

Der 22. Spieltag der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1 hat an der Tabellenspitze für Bewegung gesorgt, auch wenn 1. Spvg Solingen Wald 03 weiterhin vorne steht. Der Tabellenführer führte im Spitzenspiel beim DV Solingen bereits mit zwei Toren, musste sich am Ende aber mit einem Remis begnügen. Der SC Kapellen-Erft hat Rang zwei gefestigt. Auch der ASV Einigkeit Süchteln setzte mit einem deutlichen Auswärtserfolg ein Zeichen, während im Tabellenkeller weiterhin mehrere Teams eng beieinanderliegen. Der FC Kosova kann sich nach der Niederlage gegen SG Unterrath von der Oberliga verabschieden.

Die DJK Gnadental drehte ihr Heimspiel gegen den TSV Solingen und gewann mit 2:1. Zwar brachte Jasper Teske die Gäste in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung (45.+1), doch nach dem Seitenwechsel gelang den Gastgebern die Wende. Vojno Jesic traf zunächst zum Ausgleich (68.), ehe Denis Massold in der 75. Minute den Siegtreffer erzielte. Gnadental verbessert sich damit auf Rang elf, während der TSV auf Platz sechs verbleibt.

Der FC Remscheid und der 1. FC Wülfrath trennten sich 1:1. Giuseppe Campana brachte die Gastgeber im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Björn Joppe in der 40. Minute in Führung, ehe Timo Conde kurz nach der Pause für Wülfrath ausglich (66.). Das Remis bleibt für die Gastgeber eigentlich zu wenig.

Der SC Union Nettetal setzte sich knapp mit 1:0 gegen den SSV Bergisch Born durch und festigte damit Rang sieben. Den entscheidenden Treffer erzielte Tom Gray kurz nach der Pause in der 47. Minute. Born rutscht dagegen wieder auf Rang 15 ab, weil TuRU Düsseldorf siegte.

Der ASV Einigkeit Süchteln setzte sich bei den VSF Amern deutlich mit 5:0 durch und schob sich mit nun 35 Punkten auf Rang vier. Bereits in der Anfangsphase stellten Leo Heinrich Rennett (2.) und Leonit Popova (5.) früh die Weichen. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Bora Nurettin Kat (60.) und Lars Prigge (67.), ehe Popova mit seinem zweiten Treffer (78.) den Endstand herstellte. Amern bleibt nach der Niederlage bei 30 Punkten auf Rang acht.

Die SG Unterrath gewann ein turbulentes Derby gegen den FC Kosova Düsseldorf mit 3:2. Ahmad Ali brachte die Gastgeber früh in Führung (10.), doch Kosova drehte die Partie durch Shkelqim Hyseni (21.) und Roman William Callan (27.). In der Schlussphase gelang Unterrath die Wende: Elias Dian glich zunächst aus (84.), ehe Ayoub Ben Haddaj in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielte (90.+2). Für Kosova ist die Pleite ein empfindlicher Rückschlag im Rennen um Rang zwei, denn Kapellen hat acht Punkte mehr.

Der SC Kapellen-Erft behauptete Rang zwei mit einem 3:1-Heimsieg gegen den SC Velbert. Lorenz Kowalle brachte die Gastgeber früh in Führung (19.), ehe Alexander Fuchs (64.) und Dennis Höfling (79.) den Vorsprung ausbauten. Damit übernimmt der Traditionsverein wieder Rang zwei.

Im Spitzenspiel trennten sich der DV Solingen und Tabellenführer 1. Spvg. Solingen Wald 03 mit 2:2. Die Gäste erwischten zunächst den besseren Start und gingen durch Fabio Di Gaetano (24.) in Führung. Als Marco Donato Cirillo nach der Pause auf 2:0 erhöhte (53.), schien Wald auf Kurs. Doch der DV antwortete: Sercan Er verkürzte (64.), ehe Salim El Fahmi den Ausgleich erzielte (71.). Trotz zweier Gelb-Roter Karten in der Schlussphase hielt Solingen das Remis.

Die TuRU Düsseldorf gewann ihr Heimspiel gegen den VfB 03 Hilden II mit 1:0 und sammelte wichtige Punkte im Abstiegskampf. Nachdem beide Teams lange ohne Treffer geblieben waren, fiel die Entscheidung im zweiten Durchgang. Melva Luzalunga erzielte in der 73. Minute das Tor des Tages. TuRU schiebt sich wieder auf Rang 14 vor, Hilden ist abgeschlagen.

____

Das sind die nächsten Spieltage

23. Spieltag

So., 15.03.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - FC Remscheid

So., 15.03.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SC Union Nettetal

So., 15.03.26 15:00 Uhr SC Velbert - DV Solingen

So., 15.03.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - VSF Amern

So., 15.03.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - TuRU Düsseldorf

So., 15.03.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SC Kapellen-Erft

So., 15.03.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - Victoria Mennrath

So., 15.03.26 16:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SG Unterrath



24. Spieltag

Fr., 20.03.26 19:30 Uhr Victoria Mennrath - ASV Einigkeit Süchteln

Fr., 20.03.26 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SC Velbert

So., 22.03.26 15:00 Uhr VSF Amern - 1. FC Wülfrath

So., 22.03.26 15:30 Uhr SG Unterrath - SSV Bergisch Born

So., 22.03.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - FC Kosova Düsseldorf

So., 22.03.26 15:30 Uhr DV Solingen - SC Kapellen-Erft

So., 22.03.26 15:30 Uhr FC Remscheid - 1. Spvg. Solingen Wald 03

So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - VfB 03 Hilden II