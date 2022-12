Die Unterrather hätten drei Derbypunkte gut gebrauchen können. – Foto: Ulrich Reiners

Unterrath gegen Rath: Derby der verpassten Chancen Im mit Spannung erwarteten Landesliga-Duell zwischen der SG Unterrath und dem Rather SV fallen keine Tore.

Temperaturen nahe des Gefrierpunktes und keine Tore – das Lokalderby in der Landesliga zwischen der SG Unterrath und dem Rather SV war eher etwas für Hartgesottene. Mit dem 0:0 auf dem Kunstrasenplatz am Franz-Rennefeld-Weg konnten am Ende des Tages die Gäste aus Rath etwas besser leben als die tief im Tabellenkeller steckende SGU.

„Wir sind hier quasi mit dem allerletzten Aufgebot angetreten und nehmen einen Punkt mit. Damit kann ich leben“, sagte Raths Trainer Deniz Aktag nach der Partie. Sein Gegenüber Christian Schmitz war ebenfalls zufrieden mit der Nullnummer, auch wenn seinem Team ein Sieg im Abstiegskampf besser hätte gebrauchen können. „Wir müssen nach dem Kapellen-Spiel erst einmal kleine Brötchen backen. Das war heute ein Schritt in die richtige Richtung“, sagte der neue Mann auf der Unterrather Trainerbank. Christian Schmitz hatte seine Formation als Reaktion auf die desaströse Leistung beim 0:5 gegen den SC Kapellen kräftig durcheinander gewirbelt. Mit Torhüter Michael Sperling und Angreifer Ayyoub Ichoutene feierten zwei Talente aus der eigenen U19, deren Partie bei der DJK SF Lowick am Vormittag ausgefallen war, ihre Startelf-Premiere im Landesligateam. Ebenfalls das erste Malvon Beginn an dabei war der amerikanische Abwehrspieler Branton Christopher Saunders, der in Kapellen noch von der Bank aus kommend sein Pflichtspieldebüt für Unterrath gegeben hatte. Das frische Blut tat dem Spiel der Hausherren zunächst gut. „In der Anfangsviertelstunde war es ein richtiges Derby“, meinte Deniz Aktag. Doch das Level an Aktivität ebbte auf beiden Seiten relativ schnell wieder ab. Je länger die Partie dauerte, desto mehr waren die beiden Lokalrivalen darauf bedacht, auf die Fehler des anderen zu lauern. Torchancen gab es hüben wie drüben nicht allzu viele. Die beste auf Seiten der Gäste vergab Pascal Peponis. „Von zehn solchen Gelegenheiten macht er neun Tore. Heute ist der Ball eben nicht rein gegangen“, trauerte Aktag der vergebenen Führung hinterher.