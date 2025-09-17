Unterrath bleibt perfekt - WSV, Baumberg, Homberg und Bocholt jubeln

Spieltag 3 in der U19-Niederrheinliga! Die SG Unterrath gewinnt als einzige Mannschaft alle Spiele, dagegen bleiben der VfL Rhede und der FSV Duisburg ohne Punkte. Jubeln dürfen der Wuppertaler SV, 1. FC Bocholt, die Sportfreunde Baumberg und der VfB Homberg. Der KFC Uerdingen verliert nach Führung deutlich.
1. FC Bocholt – VfL Rhede 1:0
1. FC Bocholt: Lutz Breuers, Joel Oshoke Meickmann, Linus Olthoff, Ensar Celebi (92. Ashin Zaliyev), Erik Monkos, Temitope Opeyemi Ajiniran, Ben Luis Bosserhoff (51. Sam Jansen), Amar Jalil, Bennet Buscholl (72. Arda Cakar), Maurice Epping (77. Collin Berg), Hadi Salman (57. Kian Cirkel) - Trainer: Udo Geidies
VfL Rhede: Leland Speck, Nico Belting (65. Triumf Imri Ademi), Leon Maximilian Brinkmann (82. Matti Söder), Joel Dina, Jamie Lux, Jannis Lamhardt, Tom Jahn (68. Jan Stenneken), Niklas Baumeister, Burak Ayaz (75. Sidan Güngor), Tom Betting, Dennis Dina - Trainer: Niko Laukötter
Schiedsrichter: Tristan Strunk (Xanten) - Zuschauer: 125
Tore: 1:0 Temitope Opeyemi Ajiniran (66.)
Wuppertaler SV – ETB Schwarz-Weiß Essen 1:0
Wuppertaler SV: Till Eigenrauch, Jan-Maximilian Scharf, Georgios Bozouris, Romeo Kovarszki, Benjamin Otto, Arlind Bajrami (93. Jean-Luca Gaa), Giuseppe Palilla, Diego-Alessandro Micha (86. Anil Kaan Ayaz), Nick Scharwächter, Giulio Federico (77. Sam Sausmikat), Mehmet Keserci (31. Branislav Veselinovic) - Trainer: Marc Bach
ETB Schwarz-Weiß Essen: Moritz Bungart, Jonathan Heix, Ben Bittscheidt (72. Thore Nöckel), Jayden Paul, Maurice Krall (70. Theo Matzel), Filip Sapeta, Joey Dacanay Schwarz, Mert Dzhelilov (79. Jarne Julian Henseler), Tom Behle, David Weinbender, Samuel Emmerich - Trainer: Patrick Almasi - Trainer: Björn Matzel
Schiedsrichter: Cedric Fox (Düsseldorf) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Georgios Bozouris (61.)
SG Essen-Schönebeck – FSV Duisburg 6:0
SG Essen-Schönebeck: Moritz Baumert, Wiktor Stolc (73. Yan Elias Cardoso Romero), Joel Mensah, Samuel Pozniak, Kofi Obeng Boateng (60. Shadi Mohamed Salim), Berzan Alkan, Bilal Tairovski (60. Noah Kruse), Luca Marte, Ali Yildiz (82. Henri Quade), Pascal Ferschen (57. Melvin Omeragic), Sekou Souare - Trainer: Nikolas Soufian Swehla
FSV Duisburg: Lorenzo Ricco, Furkan Akkoc (52. Caner Yalcindag), Pope Tinkorang (74. Riski Kapur), Elgün Alishov, Halil Ibrahim Ünlü, Diego Agustin Fritz-Sanchez (56. Rayan Rezgi), Filip Brzozowski, Flavio Mensuri, Zakaria Bouayad (77. Maximilian Roosen), Daniel Storch, Sami Hoeke - Trainer: Burak Feyizoglu
Schiedsrichter: Yassin El Hatri - Zuschauer: 71
Tore: 1:0 Samuel Pozniak (30.), 2:0 Ali Yildiz (39.), 3:0 Sekou Souare (49. Foulelfmeter), 4:0 Ali Yildiz (56.), 5:0 Sekou Souare (68. Foulelfmeter), 6:0 Samuel Pozniak (75.)
VfB 03 Hilden – Sportfreunde Baumberg 2:4
VfB 03 Hilden: Fynn Louis Krengel, Paolo Chiavelli, Edwin Uriel Aziamale, Luca Quintero, Leo Behrmann, Tristan Lanzke, Kevin Patten (78. Davide Sacco), Lennart Furthmüller (78. Avi Mahmud), Wolfgang Osei Otchere (21. Luca Lehnhoff) (60. Chibuike Lawrence Ezeakor), Linus Ogulo, Yassin Bousmayou - Trainer: Norwin Austrup - Trainer: Sven Otto - Trainer: Moritz Fischer
Sportfreunde Baumberg: Julian Busek, Dustin-Karim Laschewski, Agan Murati, Maximilian Bingel, Brian Owuso, Marvin Leonardo Krafft (85. Sabir Haddad), Brandon Garcia, Simon Wozniakowski, Adriano Catalano, Lennart Steggink (30. Fabian Becker), Jordan Kinnavong (69. Arda Günes) - Trainer: Mustafa Kalkan
Schiedsrichter: Kevin Robeck - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Jordan Kinnavong (9.), 0:2 Dustin-Karim Laschewski (41.), 1:2 Tristan Lanzke (42.), 1:3 Fabian Becker (45.+1), 2:3 Yassin Bousmayou (65.), 2:4 Adriano Catalano (90.+4)
Mit einem klaren Erfolg über Ratingen 04/19 setzte sich die SG Unterrath durch. Duhan Kücük bezwang zwar als erster Spieler die Defensive des Tabellenführer, allerdings änderte das nichts am Ausgang. Die SGU bleibt mit neun Punkten perfekt.
SG Unterrath – Ratingen 04/19 4:1
SG Unterrath: - Trainer: Niklas Leven
Ratingen 04/19: Felix Varzandeh, Adam Yakhyaev (80. Julian Reich), Artem Rogow (66. Chisom Daniel Nnokem), Marino Moreira Tomljanovic (83. Hossem Mahmoud), Albert Johannes Feller, Onur Gebes (73. Tom Rauschtenberger), Duhan Kücük, Reshat Berisha, Artur Strada (62. Hinata Saeki), Noah Bouassaria, Noel Nowak - Trainer: Samir Hanna
Schiedsrichter: Sebastian Brömmel - Zuschauer: 100
Tore: 3:1 Duhan Kücük (87.)
________________
VfB Homberg – KFC Uerdingen 05 4:1
VfB Homberg: Len Daemen, Louis Laroche, Tim Becker (46. Qasem Esper), Mentor Gashi, Cristiano Roth Bruno, Nuri Wiesner, Maxim Schäfer (84. Lukas Otto Olschok), Harun Ramic (86. Ali Krasniqi), Arlind Zeneli (65. David Gedeon), Agon Qajani, Timo Korytowski (68. Nellio Fröse) - Trainer: Marcel Laroche
KFC Uerdingen 05: Abdoulaye Balde, Luis Balke, Muhammed Altinbas (86. Ege Aydin), Timo Schüren, Kaan Kocak, Georgi Kollias, Collin Burczyk, Mustafa Doganci, Bartlomiej Gondek (58. Selim Aslan) (65. Levis kasela Mbona), Regan Salomon Katende Semakula (58. Nicolas Pullara), Nikita Slavytskyi - Trainer: Yannik Nawrocki
Schiedsrichter: Simon Breuer - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Georgi Kollias (21.), 1:1 Harun Ramic (26.), 2:1 Agon Qajani (62.), 3:1 Harun Ramic (79.), 4:1 Agon Qajani (90.+3)
Gelb-Rot: Timo Schüren (77./KFC Uerdingen 05/)
Der TSV Meerbusch führte nach Treffern von Mohamed Dbouki (20.) und Carl Johan Novoszel (37.) bereits komfortabel gegen den SC St. Tönis 1911/20. Doch die Gäste gaben nicht auf: Josiah Opoku Donkor verkürzte in der 57. Minute, ehe Oumar Sangare in der Nachspielzeit (90.+5) zum umjubelten Ausgleich traf. Damit punktet SC St. Tönis nach Wuppertal auch gegen Meerbusch - keine schlechte Leistung.
TSV Meerbusch – SC St. Tönis 1911/20 2:2
TSV Meerbusch: Paul Möller, Leart Lahi, Terisconi Asoh Jatoh Ebanja, Nils Lucas, Pierre Messerschmid, Dian Bilali (80. Bojan Stjepanovic), Mohamed Dbouki (85. Imad Ghait), Anando Felix Petit (90. Artur Alginov), Derek Osei (76. Jesuane Bunga Mungo), Gustav Johan Novoszel (67. Elija Maertin) - Trainer: Marco Wellmann
SC St. Tönis 1911/20: Janne-Julius Meurer, Lenni Castrop (69. Antoni Jan Kolodziej), Maximilian Mertens, Julian Klingen, Etah Maurice Ewane, Phil Wanninger, Emre Metin, Ramy Kharat (46. Josiah Opoku Donkor), Jallal Moto Kamga (46. Eugene Jeon), Sam Hobert (62. Oumar Sangare), Junior Alija (46. Noah Canel Yilmaz) - Trainer: Berti Mapeka - Trainer: Jonas Schüler - Trainer: Philipp Kösters
Schiedsrichter: Daniel Halupzok (Nettetal) - Zuschauer: 90
Tore: 1:0 Mohamed Dbouki (20.), 2:0 Carl Johan Novoszel (37.), 2:1 Josiah Opoku Donkor (57.), 2:2 Oumar Sangare (90.+5)
4. Spieltag
So., 21.09.25 11:00 Uhr VfL Rhede - SG Unterrath
So., 21.09.25 11:00 Uhr Ratingen 04/19 - VfB 03 Hilden
So., 21.09.25 11:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - 1. FC Bocholt
So., 21.09.25 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - TSV Meerbusch
So., 21.09.25 11:00 Uhr FSV Duisburg - Wuppertaler SV
So., 21.09.25 11:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SG Essen-Schönebeck
So., 21.09.25 11:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - VfB Homberg
5. Spieltag
Sa., 27.09.25 17:15 Uhr VfB Homberg - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 28.09.25 10:30 Uhr VfB 03 Hilden - VfL Rhede
So., 28.09.25 11:00 Uhr 1. FC Bocholt - SG Unterrath
So., 28.09.25 11:00 Uhr Wuppertaler SV - Sportfreunde Baumberg
So., 28.09.25 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Ratingen 04/19
So., 28.09.25 11:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - SC St. Tönis 1911/20
So., 28.09.25 11:00 Uhr TSV Meerbusch - FSV Duisburg
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: