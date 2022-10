Unterpfaffenhofen-Sportdirektor mahnt: „Es wird höchste Zeit, dass die Mannschaft aufwacht“ Schlüsselduell gegen Hellas München

Germering – Der SC Unterpfaffenhofen ist nach einem relativ erfolgreichen Saisonstart nun doch relativ schnell wieder im Keller der Bezirksliga Süd angekommen. Die im Abstiegskampf aus der vergangenen Saison erprobten Upfer Buam empfangen am Samstagnachmittag, 15 Uhr, die Elf des FC Hellas München. Die Gäste-Elf von Trainer Dimitrios Laskaris rangieren mit zwölf Punkten in der Tabelle einen Platz vor den Upfer Buam, die mit zehn Punkten auf dem ersten Abstiegsplatz stehen. So hat das Spiel bereits am zwölften Spieltag den Charakter eines „Sechs-Punkte-Spiels“ um den Klassenerhalt.