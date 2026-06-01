Unterpfaffenhofen muss ohne seinen Torjäger nach Lenggries

Andreas Zorn. – Foto: Hans Kürzl

Der SC Unterpfaffenhofen tritt am Dienstag im Relegations-Hinspiel beim Lenggrieser SC an. Torjäger Khareem Zelmat fehlt urlaubsbedingt.

Für den SC Unterpfaffenhofen beginnt die entscheidende Phase der Saison. Am Dienstagabend um 18.30 Uhr tritt die Mannschaft von Trainer Andreas Zorn in der ersten Relegationsrunde beim Lenggrieser SC an. Das Rückspiel steigt am Freitag um 18 Uhr im heimischen Waldstadion.

Lenggries belegte in der Kreisliga 1 hinter dem TuS Geretsried II den zweiten Platz. Lange lag die Mannschaft von Trainer Georg Simon auf Meisterkurs, erst am vorletzten Spieltag zog Geretsried vorbei. Am Ende fehlte dem LSC ein Punkt zum direkten Aufstieg. Entsprechend gewarnt ist der SCU. Lenggries stellte mit 68 Treffern die beste Offensive der Liga, 25 Gegentore waren ebenfalls Bestwert. „Wir wollen uns für das Rückspiel daheim eine gute Ausgangslage verschaffen“, sagte Zorn. Der SCU-Trainer hat den Gegner vor einigen Wochen beim 2:0-Auswärtssieg im Spitzenspiel beim späteren Meister Geretsried beobachtet. „Es wird auf die Basics ankommen. Da müssen wir ans Limit gehen. Kampf- und Laufbereitschaft sind unverhandelbar.“

Auch mental müsse seine Mannschaft von Beginn an bereit sein, sagte Zorn. Hinter einigen angeschlagenen Spielern steht noch ein Fragezeichen. Definitiv nicht dabei ist Khareem Zelmat. Der Torjäger, der in dieser Saison 16 Treffer erzielte, ist im Urlaub. „Das ist keine freudige Nachricht“, sagte Zorn. Dennoch habe er volles Vertrauen in die Spieler, die am Dienstag und Freitag auf dem Platz stehen. (Dirk Schiffner)