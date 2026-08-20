Unterpfaffenhofen müht sich zu Derby-Sieg gegen Oberweikertshofen II

Unterpfaffenhofens Khareem Zelmat (in Rot) im Spiel gegen den SC Oberweikertshofen II (in Weiß). – Foto: Hans Kürzl

Der SC Unterpfaffenhofen feiert im Landkreisderby den zweiten Saisonsieg. Till Steinert erzielte das entscheidende Tor in der 62. Minute.

Zweites Spiel, zweiter Sieg: Der SC Unterpfaffenhofen ist im Landkreisderby gegen den SC Oberweikertshofen II seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat mit 1:0 (0:0) gewonnen. Das Tor des Tages erzielte Till Steinert in der 62. Minute. „Der Sieg ist verdient“, sagte SCU-Trainer Andreas Zorn. Mit der Art und Weise des Erfolgs war er allerdings nicht ganz zufrieden. Zwar hatte der Vorjahreszweite über weite Strecken mehr vom Spiel, tat sich gegen defensiv stabile Gäste aber schwer. Insgesamt blieb das Niveau der Partie überschaubar.

„Wir wollten hinten gut stehen, und das ist uns sehr gut gelungen“, lobte SCO-Spielertrainer Fabio Gonschior seine Mannschaft. Offensiv fanden die Weikertshofener allerdings kaum statt. Vereinzelte Entlastungsangriffe brachten die SCU-Abwehr nicht ernsthaft in Bedrängnis. Auf der anderen Seite fehlte auch den Hausherren lange die letzte Entschlossenheit.

Die Entscheidung fiel schließlich nach einem Einwurf. Der eingewechselte Gregor Glaubitt leitete den Ball zu Steinert weiter, der SCO-Torhüter Alessio Di Pasquale zum 1:0 überwand. Viel mehr klare Torchancen bekamen die 100 Zuschauer nicht zu sehen. Unterpfaffenhofen steht nach zwei Siegen auf Rang zwei, der SCO II nach zwei Niederlagen zunächst am Tabellenende. Am Samstag wartet auf die Upfer Buam das Spitzenspiel beim Tabellenführer TSV Landsberg II. (Dirk Schiffner)