Untermenzing‘s Erste setzt Siegesserie fort

So., 04.05.2025, 14:00 Uhr

+++ 3 Punkte bleiben in Menzing +++

Eins war klar: 3 Punkte sollten daheim bleiben. Die Partie startete ausgeglichen. Lange Bälle über außen prägten die Anfangsphase. Die Defensive um Hauptmann konnte immer wieder das Zentrum mit Haslinger&Co. bedienen. Das letzte Drittel wurde größtenteils über lange Flanken oder Steckbälle bespielt. Langsam konnten die Gastgeberinnen Druck aufbauen und sich in ihr gewohntes Spiel einfinden. Klein und Bott konnten über links außen vorstoßen und nach einer offensiven Druckphase findet eine Klein-Ecke Kristensen am langen Pfosten, die den Ball nur noch über die Linie drücken muss.

Am vergangenen Sonntag hatten die Menzingerinnen die Damen aus Sachsenkam zu Gast.

Kurz darauf die Antwort: Sachsenkams - Anschlusstreffer per Foul-Elfmeter zum 1:1. Davon unbeeindruckt und ohne den Kopf hängen zu lassen ist es in der 28. wieder Kristensen, die nach starker Vorarbeit von Pichlmaier und anschließendem Zuspiel von Rduch sehenswert Volley zum 2:1 erhöhen kann. Die weiteren Minuten bis zur Halbzeit waren geprägt von hohem Pressing des SVUs.

Nach der Hälfte ein ähnliches Bild und beide Seiten erspielten sich ihre Chancen, Sachsenkam vor allem aus Kontern heraus. Holzer konnte den Ausgleich mehrere Male verhindern. Der letzte Vorstoß der Menzinger Damen konnte den Vorsprung ausbauen: Winter kann nach Kristensen-Vorlage das 3:1 erzielen. Bis zum Schluss hielten Greß&Co in der Verteidigung dicht und verteidigten eine für die andere. Trotzdem gelang es den Gästen Torhüterin Holzer nochmal zu überwinden - 3:2 in der 90. Minute- Abpfiff in Untermenzing, 3 Punkte bleiben daheim.

Nach 9 Punkten aus 3 Spielen wollen die Blau-Roten auch nächste Woche an diese Siegesserie anknüpfen wenn der Tabellendritte SV 1880 in Untermenzing zu Gast ist.

geschrieben von Isabelle Pichlmaier