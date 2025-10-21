Untermenzing zeigt Topleistung im Spiel gegen den Tabellenzweiten

Von Beginn an bestimmte der SV Untermenzing das Geschehen, ließ Ball und Gegner laufen und überzeugte mit sauberem Kombinationsspiel. Trotz guter Möglichkeiten durch Anic, Winter und Bott blieb der verdiente Führungstreffer im ersten Durchgang jedoch aus. Defensiv stand der SVU sehr stabil, lediglich einmal musste Torhüterin Holzer eingreifen, um den Rückstand zu verhindern.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Untermenzing das Tempo und wurde prompt belohnt: In der 55. Minute spielte Rduch einen perfekten Steckpass auf die eingerückte Steiner, die eiskalt blieb und aus spitzem Winkel zur Führung traf. Nur vier Minuten später sorgte Klein für die Vorentscheidung – nach Zuspiel von Winter zog sie aus der Distanz ab und traf unhaltbar ins Kreuzeck.