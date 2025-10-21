Untermenzing zeigt Topleistung im Spiel gegen den Tabellenzweiten

Von Beginn an bestimmte der SV Untermenzing das Geschehen, ließ Ball und Gegner laufen und überzeugte mit sauberem Kombinationsspiel. Trotz guter Möglichkeiten durch Anic, Winter und Bott blieb der verdiente Führungstreffer im ersten Durchgang jedoch aus. Defensiv stand der SVU sehr stabil, lediglich einmal musste Torhüterin Holzer eingreifen, um den Rückstand zu verhindern.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte Untermenzing das Tempo und wurde prompt belohnt: In der 55. Minute spielte Rduch einen perfekten Steckpass auf die eingerückte Steiner, die eiskalt blieb und aus spitzem Winkel zur Führung traf. Nur vier Minuten später sorgte Klein für die Vorentscheidung – nach Zuspiel von Winter zog sie aus der Distanz ab und traf unhaltbar ins Kreuzeck.
Der MTV Diessen fand nach dem Doppelschlag keine Antwort mehr. Mit zwei sehenswerten Treffern und einer geschlossenen Mannschaftsleistung sicherte sich der SV Untermenzing einen hochverdienten Heimsieg. Über alle Positionen hinweg zeigte das Team große Spielfreude, Sicherheit und Entschlossenheit.
An die starke Leistung gilt es nun anzuknüpfen, denn Coach Schönberger möchte am kommenden Wochenende auswärts in Neuried die Siegesserie seiner Untermenzingerinnen fortsetzen.