Untermenzing mit Heimpleite - 1880 entführt 3 Punkte nachhause

So., 11.05.2025, 16:30 Uhr

+++ Spielbericht SV Untermenzing - SV 1880 München +++

Der SV Untermenzing musste sich im Heimspiel gegen den SV 1880 München mit 0:4 geschlagen geben. Dabei begann die Partie aus Sicht der Gastgeberinnen vielversprechend und Coach Schönberger lobte die gute Anfangsphase seiner Mannschaft. In der ersten halben Stunde ließ der SVU den Ball gut durch die eigenen Reihen laufen, doch ein leichtsinniger Ballverlust im Zentrum leitete in der 32. Minute das 0:1 per Konter für die Gäste ein.