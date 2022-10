Untermenzing grüßt weiterhin ungeschlagen von der Tabellenspitze

So., 16.10.2022, 10:30 Uhr

Auf heimischem Rasen empfing der SV Untermenzing den ST Scheyern mit klarem 3-Punkte Ziel.

Zu Beginn taten sich unsere Blau-Roten schwer gegen die laufstarken Gegnerinnen. Ballstafetten wurden unsauber ausgeführt und die sonst starke Kampfbereitschaft unserer angeschlagenen Mannschaft war ausbaufähig.

Bott scheitert früh an Scheyern’s Keeperin Schedl und auch Traub‘s folgender Abschluss wird sicher geblockt (8.). Erst in der 30. Minute gelang unseren Damen endlich ein erfolgreicher Angriff, als Rduch mit einem langen Ball Top-Scorerin Winter fand, die sicher zum 1-0 verwandelte.

Scheyern stemmt sich mit aller Kraft dagegen und wird belohnt, als eine scharfe Hereingabe im Rettungsversuch durch Rduch ins eigene Tor gelenkt wird (42.).

Die richtige Menzinger-Antwort folgte in der 44., als Tausche einen Winter-Pass direkt zum 2-1 verwandelt.

Nach einer lauten Ansprache von Coach Schöfberger in der HZ, war der letzte Wille zum Sieg endlich da. „Mehr von allem! Mehr Lautstärke, mehr Mut, mehr Laufbereitschaft, mehr Druck“ forderte der Coach von seinen Blau-Roten.

Hoch aufgerückt drückte Untermenzing nun auf den gegnerischen 16er und machte schnell die Doppelansage an Scheyern: Tausche in absoluter Top-Verfassung fackelt nicht lange und wuchtet ihren Freistoß ins kurze Eck, 3-1 (50.) und Greß erarbeitet sich nach Zuspiel von Pichlmaier ihren 1. Saisontreffer, 4-1 (51.). Pichlmaier zeigte sich kurz darauf selbst gefährlich im 16er, doch Scheyern wusste sich zu verteidigen.