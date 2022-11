Untermenzing feiert Herbstmeisterschaft

Nach bisher neun Spielen, in denen die Mannschaft von Schöpfberger von keiner Mannschaft der Bezirksliga bezwungen werden konnte, war auch für das letzte Punktspiel 2022 ganz klar das Ziel: Zuhause 3 Punkte holen. Dementsprechend motiviert und konzentriert begann die Partie auf heimischem Rasen. Bereits nach 5 Minuten gehen die Blau-Roten durch einen platzierten Schuss von Bott ins lange Eck mit 1-0 in Führung.

Mit einigen Wechseln auf unserer Seite kam neuer Wind ins Spiel. So konnte Top Stürmerin Winter in der 50. nach genialem Zuspiel von Wolf auf 3-0 erhöhen. Nur 10 Minuten findet Rduch mit einem langen Gassenball perfekt die gestartete Greß, die den Ball unhaltbar ins Netz feuert, 4-0. Pöcking konnte die nachfolgenden 10 Minuten für sich nutzen und drängte über außen und die Mitte mittels Flanken und Distanzschüssen auf das heimische Tor, das jetzt von Keeperin Horvath sauber gehalten wurde. In der 70. Minute gelingt es den Pöckingerinnen aber doch nach einem parierten Elfmeter durch Nachschuss von Wildfeuer den Ball ins Netz von Untermenzing zu befördern. Davon unbeeindruckt legen die Blau-Roten in der 75. nach - Winter köpft den Ball nach Ecke von Klein ins Tor zum 5-1. Selbst in den letzten 10 Minuten in Unterzahl (Zeitstrafe) halten die Menzingerinnen fest zusammen und können somit den Spielstand von 5-1 bis zum Abpfiff halten.

Die Damen des SVUs blicken somit auf eine unglaubliche Bilanz zurück: nach der Niederlage vom Aufstiegsaspiranten Röhrmoos in Vierkirchen sind die Menzingerinnen die einzige ungeschlagene Mannschaft der Bezirksliga 02 und verabschieden sich nach dem 10. Spieltag als Herbstmeister in die verdiente Winterpause.



„Allen Fans, Freunden & Anhängern der Blau-Roten ein herzliches Danke für die tolle Unterstützung in der gesamten Hinrunde. Wir freuen uns jetzt schon darauf, Euch in der Rückrunde wieder am Platz zu sehen“- Corinna Rduch im Namen der ganzen Damenmannschaft