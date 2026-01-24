Trainer Tom Buschke äußert sich im FuPa-Teamcheck zur Hinrunde des SV Falkensee-Finkenkrug in der Landesliga Nord. Eine gefestigte Mannschaft, starke defensive Werte und eine klare Zielsetzung prägen die erste Saisonhälfte im oberen Tabellendrittel.

Ordentliche Hinserie mit gefestigter Struktur Tom Buschke zieht nach der ersten Saisonhälfte ein insgesamt positives Fazit. „Für uns war es wieder eine ordentliche Hinserie mit 9 Siegen, 2 Unentschieden und 2 Niederlagen“, sagt der Trainer des SV Falkensee-Finkenkrug. Die aktuelle Tabellenposition spiegele das Bild nur teilweise wider. „Wenn man in den beiden Nachholspielen noch punktet, würde man es auch tabellarisch deutlicher sehen.“ Entscheidend ist für Buschke das Auftreten der Mannschaft: „Unterm Strich treten wir wieder als Einheit auf, sind gefestigt und haben ordentlich Spiele abgeliefert.“

Defensive Stabilität als Markenzeichen Die Basis des Erfolgs sieht Buschke in der Defensivarbeit. „Unsere defensive steht sehr gut, dass geht vorne los bis zum Torwart“, erklärt er. Auch statistisch ist die Mannschaft vorne dabei. „Wir haben die beste Defensive, auch wenn wir zwei Spiele weniger haben.“ In der Offensive sei der SVFFF dennoch zuverlässig: „In der Offensive sind wir immer für 2+ Tore mehr gut.“ Gleichzeitig bleibt der Trainer kritisch: „Trotzdem sehe ich hier Luft nach oben.“ Die Gesamtdifferenz bewertet er als vielversprechend: „Eine Differenz vom +20 ist vielversprechend.“

Partien mit Aussagekraft und lehrreiche Rückschläge Einige Begegnungen haben für Buschke besonders gezeigt, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. „Positiv waren das Spiel gegen Viktoria Potsdam trotz Niederlage, weil wir dem Gegner fußballerisch und kämpferisch Paroli bieten konnten.“ Ein weiteres Spiel ordnet er positiv ein: „Auch das Ergebnis gegen Zehdenick hat gepasst, obwohl wir da spielerisch die unterlegene Truppe waren.“ Rückschläge seien selten gewesen, dennoch benennt er klare Kritikpunkte. „Nicht so positiv waren Phasen wie einen 0:3-Rückstand in Zehdenick, wo wir 75 Minuten unterirdisch waren und dann mit viel Glück gewonnen haben.“ Hinzu kämen „immer mal wieder schlampige Halbzeiten“.

Einordnung im Kampf um die Spitzengruppe

Mit Blick auf die Tabelle zeigt sich Buschke selbstbewusst. „Ich sehe uns so schon dauerhaft in der Spitzengruppe.“ Für ganz oben fehle aktuell noch wenig, aber Entscheidendes: „Es fehlen ein paar Kleinigkeiten für Platz 1.“

Zentrale Erkenntnisse aus der Hinrunde

Für die weitere Entwicklung nimmt der Trainer klare Lehren mit. „Das wir unseren Weg weitergehen sollten“, betont Buschke. Ebenso wichtig sei der Fokus auf das Kollektiv: „Das wir den Fokus auf uns, als Truppe legen.“ Ein weiterer Punkt ist die mentale Komponente: „Das wir mit noch mehr Selbstvertrauen auftreten sollten.“

Beginn der Vorbereitung auf die Rückrunde

Die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte läuft bereits. „Wir sind seit dem 15.01. in der Vorbereitung“, sagt Buschke.

Testspiele mit Anpassungen im Plan

Im Wintertestspielprogramm gab es Änderungen. „Wir wollten gegen den BAK testen – abgesagt – das gleiche an diesem Wochenende gegen Neustrelitz.“ Dennoch stehen weitere Tests an. „Weitere Testspiele sind gegen Staaken, Stahl Brandenburg, Borsigwalde und Brandenburg Süd geplant.“

Inhaltliche Schwerpunkte der Trainingsarbeit

Für die Rückrunde setzt der Trainer klare inhaltliche Akzente. „Wir wollen gucken das wir im Spielaufbau flexibler werden, gerade gegen Gegner die tiefer stehen.“ Zusätzlich kündigt er an: „Standards werden ein Thema sein.“

Kaderplanung mit gezielter Verstärkung

Personell bleibt der Verein weitgehend konstant. „Wir haben als einzigen Zugang mit Niklas Tille einen erfahrenen Spieler aus der Oberliga geholt, der eine echte Verstärkung sein wird“, erklärt Buschke. Weitere Veränderungen gibt es nicht: „Sonst gibt es keine Veränderungen.“

Sportliche Zielsetzung für die Rückrunde

Der Anspruch für die zweite Saisonhälfte ist klar formuliert. „Weiterentwicklung und jedes Spiel gewinnen wollen“, sagt der Trainer.

Tabellenlage zur Winterpause

Der SV Falkensee-Finkenkrug steht nach 13 Spielen mit 9 Siegen, 2 Unentschieden und 2 Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 37:17 auf dem fünften Tabellenplatz der Landesliga Nord. Tabellenführer ist der SV Viktoria Potsdam mit 43 Punkten, die Verfolgergruppe bleibt eng beisammen.