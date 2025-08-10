„Unterm Strich geht die Niederlage in Ordnung“ – Absteiger Aich enttäuscht zum Auftakt

So hatte sich der Bezirksliga-Absteiger aus Aich die Rückkehr in die Kreisliga wahrlich nicht vorgestellt. Mit 1:2 verlor man gegen den SV Fuchstal.

Aich – FCA-Stürmer Max Milde gab nach der Partie unumwunden zu, dass die Niederlage verdient war. „Wir waren in den ersten 45 Minuten nicht so gut. In der zweiten Halbzeit waren wir spielerisch besser, aber unterm Strich geht die Niederlage in Ordnung.“

Der Führungstreffer der Gastgeber in der 34. Minute war jedenfalls mehr als überfällig. Als der Unparteiische Felix Thiel dann auch noch in der 64. Minute nach einem Foulspiel von Julius Renke auf den Punkt zeigte und Fuchstals Samuel Keßler keine Mühe hatte, den Elfmeter zum 2:0 zu verwandeln, war die Begegnung vor 60 Zuschauern so gut wie entschieden. Aichs erfolgreichster Torschütze aus dem Bezirksliga-Jahr, Manuel Milde, erzielte eine Viertelstunde vor dem Ende zumindest den Ehrentreffer (73.). (Dieter Metzler)