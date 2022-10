"Unterm Strich extrem bitter": SVS II mit 2:2 gegen Oberpolling 16. Spieltag in der Bezirksliga Ost - das Spiel vom Sonntag: Trainer Christopher Pauli hadert mit Chancenverwertung.

Mit einem Sieg hätte der SVS den Abstand auf den ersten Abstiegsrelegationsplatz auf sieben Zähler ausbauen können. Umso ärgerlicher für Pauli, "dass wir diesen Riesenschritt verpasst haben." Denn vom Spielverlauf her wäre der zweite Sieg in Serie nach dem überraschenden 1:0 in Künzing in der Vorwoche durchaus möglich gewesen. "Wir hatten über die 90 Minuten gesehen die besseren Spielanlagen", analysierte der 33-Jährige. "Aber wir machen halt zu wenig daraus. Wenn wir in der ersten halben Stunde unsere Torchancen klarer zu Ende spielen, wären wir nicht in diese Situation gekommen." So gingen stattdessen die Gäste kurz vor der Halbzeit durch Nico Koller in Führung (40.).