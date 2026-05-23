Unterliederbach: „Noch ein Sieg und wir holen die Meisterschaft“

– Foto: Marcel Lorenz

Unterliederbach. Der FC Unterliederbach steht nach dem 4:1-Erfolg gegen Eltville dicht vor dem Meistertitel in der Gruppenliga Wiesbaden. Durch den Heimsieg fehlt der Mannschaft nun nur noch ein weiterer Erfolg, um die Meisterschaft perfekt zu machen.

„Die drei Punkte waren natürlich extrem wichtig. Jetzt wissen wir: Noch ein Sieg und wir holen die Meisterschaft“, sagte Sportlicher Leiter Patrick Barnes nach der Partie. Trotz der hervorragenden Ausgangslage wolle man im Verein jedoch nichts verändern. „Bei uns ist alles wie gehabt. Wir müssen die Spannung weiter hochhalten und gehen das letzte Spiel genauso an wie alle Spiele zuvor. Es wird sich nichts ändern“, betonte Barnes.

Vor dem entscheidenden letzten Spieltag ist die Ausgangslage damit klar: Unterliederbach hat den Titel in der eigenen Hand. Mit einem Sieg gegen den SV Erbenheim wäre die Meisterschaft gesichert. Entsprechend offen antwortete Barnes auf die Frage, ob alles andere als die Meisterschaft inzwischen eine Enttäuschung wäre: „Ehrlich gesagt: ja. Wenn man am letzten Spieltag alles in der eigenen Hand hat und es dann nicht schafft, wäre das schon sehr ärgerlich“.