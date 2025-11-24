Unterkochen nutzt Dorfmerkingen-Patzer aus und rückt auf 8 Punkte ran

---



Die Sportfreunde Dorfmerkingen II behaupteten als Tabellenführer in einem intensiven Spiel gegen den FC Durlangen ihre Stabilität, auch wenn das 2:2-Unentschieden nicht ganz den Erwartungen entsprach. Luciano Falcone traf in der 8. Minute zur Führung, ehe Dominik Schuster in der 15. Minute und Fabian Amon in der 25. Minute die Partie kurzfristig drehten, bevor Tim König in der 47. Minute ausglich. Dorfmerkingen bleibt mit 36 Punkten an der Spitze, zeigte jedoch ungewohnte defensive Anfälligkeiten. Durlangen nimmt den Punkt mit, bleibt mit 18 Zählern im unteren Mittelfeld und kann moralisch gestärkt in die kommenden Wochen gehen. Die Sportfreunde Dorfmerkingen II behaupteten als Tabellenführer in einem intensiven Spiel gegen den FC Durlangen ihre Stabilität, auch wenn das 2:2-Unentschieden nicht ganz den Erwartungen entsprach. Luciano Falcone traf in der 8. Minute zur Führung, ehe Dominik Schuster in der 15. Minute und Fabian Amon in der 25. Minute die Partie kurzfristig drehten, bevor Tim König in der 47. Minute ausglich. Dorfmerkingen bleibt mit 36 Punkten an der Spitze, zeigte jedoch ungewohnte defensive Anfälligkeiten. Durlangen nimmt den Punkt mit, bleibt mit 18 Zählern im unteren Mittelfeld und kann moralisch gestärkt in die kommenden Wochen gehen.



Die Sportfreunde Lorch verpassten trotz engagierter Leistung den dringend benötigten Befreiungsschlag im Tabellenkeller und mussten sich gegen die SGM Tannhausen/Stödtlen mit einem 1:1 begnügen. Niklas Hinderer traf in der 31. Minute für Lorch, doch Robin May sorgte in der 89. Minute für den späten Ausgleich. Lorch verharrt mit sieben Punkten auf dem vorletzten Platz und kämpft weiter gegen den direkten Abstieg. Die SGM Tannhausen/Stödtlen nimmt den Punkt mit, bleibt mit elf Punkten aber weiterhin abstiegsbedroht und steckt im Tabellenkeller fest. Die Sportfreunde Lorch verpassten trotz engagierter Leistung den dringend benötigten Befreiungsschlag im Tabellenkeller und mussten sich gegen die SGM Tannhausen/Stödtlen mit einem 1:1 begnügen. Niklas Hinderer traf in der 31. Minute für Lorch, doch Robin May sorgte in der 89. Minute für den späten Ausgleich. Lorch verharrt mit sieben Punkten auf dem vorletzten Platz und kämpft weiter gegen den direkten Abstieg. Die SGM Tannhausen/Stödtlen nimmt den Punkt mit, bleibt mit elf Punkten aber weiterhin abstiegsbedroht und steckt im Tabellenkeller fest.



Beim 1:1 zwischen dem TSV Böbingen und dem SSV Aalen neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend, obwohl die Partie viel Tempo bot. Gui Guimaraes traf in der 12. Minute für den SSV Aalen, doch Luca Iacobucci glich in der 17. Minute unmittelbar aus. Böbingen hält sich mit 18 Punkten im breiten Mittelfeld und zeigt als Aufsteiger weiterhin solide Leistungen. Aalen bleibt mit 24 Punkten auf Rang sechs im erweiterten Spitzenfeld und wahrt seine Ambitionen auf die oberen Plätze. Beim 1:1 zwischen dem TSV Böbingen und dem SSV Aalen neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend, obwohl die Partie viel Tempo bot. Gui Guimaraes traf in der 12. Minute für den SSV Aalen, doch Luca Iacobucci glich in der 17. Minute unmittelbar aus. Böbingen hält sich mit 18 Punkten im breiten Mittelfeld und zeigt als Aufsteiger weiterhin solide Leistungen. Aalen bleibt mit 24 Punkten auf Rang sechs im erweiterten Spitzenfeld und wahrt seine Ambitionen auf die oberen Plätze.



Die SG Heldenfingen/Heuchlingen setzte mit einem 3:1-Heimsieg gegen den TV Neuler ein Lebenszeichen im Abstiegskampf und brachte sich zurück ins Tabellenrennen. Baris Acikgöz traf in der 31. und 79. Minute doppelt, während Manuel Greiner in der 36. Minute für Neuler verkürzte und Dominik Braun in der 87. Minute den Endstand herstellte. Heldenfingen/Heuchlingen steht nun mit 17 Punkten auf Rang 13 und schöpft neuen Mut. Neuler bleibt bei 15 Punkten und muss sich immer mehr nach unten orientieren. Die SG Heldenfingen/Heuchlingen setzte mit einem 3:1-Heimsieg gegen den TV Neuler ein Lebenszeichen im Abstiegskampf und brachte sich zurück ins Tabellenrennen. Baris Acikgöz traf in der 31. und 79. Minute doppelt, während Manuel Greiner in der 36. Minute für Neuler verkürzte und Dominik Braun in der 87. Minute den Endstand herstellte. Heldenfingen/Heuchlingen steht nun mit 17 Punkten auf Rang 13 und schöpft neuen Mut. Neuler bleibt bei 15 Punkten und muss sich immer mehr nach unten orientieren.



Im Duell der Topteams siegte die DJK Schwabsberg-Buch mit 3:1 gegen die TSG Nattheim und rückte auf Platz drei vor. Johannes Eckl traf in der 17. und 57. Minute doppelt, Sven Frank legte in der 81. Minute nach, während Fabian Horsch in der 18. Minute zwischenzeitlich ausgeglichen hatte. Schwabsberg-Buch steht nun bei 26 Punkten und bleibt vorne dabei. Nattheim bleibt mit 25 Punkten Tabellenvierter und verliert im direkten Duell etwas Boden. Im Duell der Topteams siegte die DJK Schwabsberg-Buch mit 3:1 gegen die TSG Nattheim und rückte auf Platz drei vor. Johannes Eckl traf in der 17. und 57. Minute doppelt, Sven Frank legte in der 81. Minute nach, während Fabian Horsch in der 18. Minute zwischenzeitlich ausgeglichen hatte. Schwabsberg-Buch steht nun bei 26 Punkten und bleibt vorne dabei. Nattheim bleibt mit 25 Punkten Tabellenvierter und verliert im direkten Duell etwas Boden.



Der FV 08 Unterkochen setzte seine beeindruckende Serie fort und gewann souverän mit 3:0 gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II, womit der zweite Tabellenplatz weiter gefestigt wurde. Luca Baumann traf in der 15. Minute, Mike Viehöfer in der 36. Minute und Dominik Eller in der 82. Minute. Unterkochen liegt nun mit 28 Punkten klar im Aufstiegsrennen. Hofherrnweiler II bleibt mit 17 Punkten im unteren Tabellenmittelfeld und muss insbesondere auswärts mehr Stabilität finden.

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________