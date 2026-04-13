Unterirdischer TUS Rotenhof mit 1:9-Pleite bei Phönix II

Waren die Rendsburger noch optimistisch zu ihrer Auswärtsfahrt in die Marzipanstadt angetreten, wurde das Vorhaben auf dem Kunstrasenplatz an der Travemünder Allee bereits nach 30 Sekunden durch den ersten Gegentreffer von Fares Hadj, dem schnell der zweite Einschlag durch Ben Jablonski (16.) folgen sollte, auf den Kopf gestellt.

Nach dem 1:2-Anschlusstreffer durch Felix Struck (27.), der nach einem Eckball aus dem Gewühl zur Stelle war, keimte zumindest kurzfristig etwas Hoffnung auf, und die Rendsburger hatten tatsächlich zehn respektable Minuten, in denen sie das Geschehen einigermaßen offen gestalten konnten, ehe ein Doppelschlag der Gastgeber unmittelbar vor der Pause erneut durch Fares Hadj (43.) und Vladyslav Kraiev (44.) zum 4:1 für klare Verhältnisse sorgte.

Auch im zweiten Durchgang fanden die in allen Belangen überforderten Gäste zu keinem Zeitpunkt ins Spiel und kassierten in schneller Abfolge weitere Gegentreffer durch Muzaffer Degirmenci (53.), der auf 5:1 erhöhen konnte. Kevin Knott (65.) und Maximilian Ofosu (67.) stellten binnen 120 Sekunden auf 7:1, ehe das Resultat zum Ende durch Muzaffer Degirmenci (81.) und erneut Maximilian Ofosu (87.) nicht nur deutlich, sondern auch peinlich wurde.

Trainer Henning Knuth (TUS Rotenhof):

„Das war heute ein absoluter Totalausfall. So darf man sich nicht präsentieren. Das müssen und das werden wir am Dienstag beim Training besprechen. Nach den ersten beiden Gegentreffern haben wir noch von Viererkette auf Fünferkette umgestellt. Wir hatten heute keine Chance und haben uns auch nicht gewehrt. Das war keine Oberliga-reife Leistung. Wir waren immer einen Schritt zu spät. Phönix hatte deutliche Geschwindigkeitsvorteile und hat uns alt aussehen lassen. Das war ein Tag zum Vergessen. Das müssen wir schnell aufarbeiten. Am Mittwoch spielen wir wieder im Pokal. Das kann schon helfen, um die Köpfe frei zu bekommen.“

TUS Rotenhof: Sörensen – Sierks, Pioch, Lehmann, Braun (57. Kaak) – Nielsen, Schrum (46. Ohm), Rathmann (78. Till), Henke (78. Bienwald) – Gersteuer (46. Lewin Traulsen), Struck.

Trainer: Henning Knuth.

Schiedsrichter: Mirka Derlin (TSV Dahme)

Assistenten: Joona Maxe und Jannis Rolf Haack.

Tore: 1:0 Fares Hadj (2.), 2:O Ben Luca Jablonski (16.), 2:1 Felix Struck (27.), 3:1 Fares Hadj (43.), 4:1 Vladyslav Kraiev (44.), 5:1 Muzaffer Degirmenci (53.), 6:1 Kevin Knott (65.), 7:1 Maximilian Ofosu (67.), 8:1 Muzaffer Degirmenci (81.), 9:1 Maximilian Ofosu (87.)

Zuschauer: 81 auf dem Kunstrasenplatz an der Travemünder Allee in Lübeck.