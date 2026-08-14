»Unterirdische Leistung«: Weiden II 7:0 – Schlicht knackt Hahnbach Bezirksliga Nord, der Freitag: Aufsteigerduell in Raigering findet keinen Sieger +++ Schwarzhofen rückt auf Platz zwei vor +++ Tännesberg dreht Spiel in Pfreimd von Maxi Janner / Florian Würthele · Heute, 22:23 Uhr · 0 Leser

Die SpVgg SV Weiden II zeigte sich gegen Vohenstrauß in Torlaune. – Foto: Dagmar Nachtigall

Ein 7:0-Kantersieg der SpVgg SV Weiden II gegen Vohenstrauß überstrahlte das restliche Freitags-Geschehen in der Bezirksliga Nord. Neuer Tabellenzweiter ist der SV Schwarzhofen, der dank zwei Elfmetertore einen 2:0-Heimerfolg gegen Weiden-Ost feierte. Beachtenswerte Siege landeten der 1. FC Schlicht (4:2 gegen Hahnbach) und der TSV Tännesberg (3:1 in Pfreimd). Keinen Sieger fand das Duell der super gestarteten Aufsteiger SV Raigering und TV Nabburg (1:1).



Ibrahim Devrilen (Trainer TSV Tännesberg): „Es war ein intensives Spiel gegen einen gut organisierten Gegner, der uns mit schnellen Kontern vor große Aufgaben gestellt hat. Ein großes Kompliment an meine Mannschaft, die unseren Match-Plan konsequent umgesetzt und bis zur letzten Minute gekämpft hat. Der Sieg ist aus meiner Sicht verdient. Jetzt gilt es, schnell zu regenerieren und am Sonntag gegen Schwarzenfeld wieder voll anzugreifen.“







Nico Neidhardt (Trainer SpVgg Vohenstrauß): „Kurz und knapp: Eine unterirdische Leistung von uns, was weit weg ist vom Bezirksliga-Niveau. Weiden war in allen Belangen stärker, als wir, weswegen haben wir auch in der Höhe zu Recht verloren haben. Das sollten wir jetzt schleunigst abstellen, vor allem die Einstellung und dann den Fokus auf Sonntag legen und eine Wiedergutmachung hinlegen.“







Sven Seitz (Spielertrainer 1. FC Schlicht): „Die Mannschaft hat sich für eine gute Mentalität belohnt. Es war sicherlich kein fußballerischer Leckerbissen, aber das war heute auch zweitrangig. Wir konnten zum ersten Mal in der Breite nachlegen, das hat uns heute gut getan. Die Jungs wollten es einfach mehr als der Gegner. Dafür haben wir uns belohnt. Es war sicherlich keine leichte Situation nach unseren letzten Auftritten und deshalb freut es mich für die Jungs. Heute genießen und ab morgen auf das nächste Spiel vorbereiten.“







Adi Götz (Trainer SV Schwarzhofen): „Sehr überzeugendes, teilweise dominant geführtes Spiel. Speziell in der ersten Halbzeit haben wir eigentlich gar nichts zugelassen. Wir waren drückend überlegen, das Eckenverhältnis war in der ersten Halbzeit 13:1 oder so, aber das einzige was gefehlt hat waren die Tore. So mussten es zwei Strafstöße entscheiden. Nach dem 2:0 haben wir noch zwei, drei dicke Bretter gehabt, die wir teilweise fahrig vergeben haben. Aber nichts desto trotz bin ich stolz auf die Mannschaftsleistung, bei den Temperaturen alles abgerufen - Hut ab. Und jetzt geht’s am Sonntag nach Nabburg.“









