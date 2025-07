Unteriglbach: Stefan Gutsmiedl beerbt Werner Resch

Beim FC Unteriglbach gibt es zur neuen Saison einige sportliche Veränderungen. Der bisherige Coach des Pockinger Kreisklassisten, Werner Resch , legte bereits vier Spieltage vor Ende der abgelaufenen Saison seinen Cheftrainerposten nieder. Der als Interimscoach in die Bresche gesprungene Stefan Gutsmiedl wird das Team in der Spielzeit 2025/2026 als Chefanweiser betreuen.

"Der FCU bedankt sich auch auf diesem Wege nochmal sehr herzlich beim ehemaligen Regionalliga-Keeper für die stets sehr gute geleistete Arbeit während der letzten Saison und wünscht Werner und seiner Familie für die Zukunft alles Gute. Werner Resch wird immer ein gern gesehener Gast am Erlengrund sein", heißt es von Vereinsseite.

Nach dem Rücktritt des ehemaligen Coaches übernahm mit Stefan Gutsmiedl ein langjähriger und immer noch aktiver Spieler des FCU den Posten des Trainers vorübergehend für die letzten vier Spiele. Nach einem "Finale Furioso" konnte die Mannschaft mit Interimscoach Gutsmiedl erst in den letzten Minuten des letzten Spieltages mit einem 3:3 im Gemeindederby beim ASV Ortenburg den Klassenerhalt feiern. Nach der erfolgreichen Mission Klassenerhalt wird Stefan "Gutse“ Gutsmiedl auch in der neuen Saison die Mannschaft in der Kreisklasse von der Seitenlinie aus coachen.