Unteriglbach: Coach Gutsmiedl verlängert - 3 Neuzugänge

Die Verantwortlichen des FC Unteriglbach mit ihren Neuzugängen – Foto: Verein

Der FC Unteriglbach geht auch in der neuen Saison mit Chefanweiser Stefan Gutsmiedl an den Start. Gutsmiedl übernahm die Mannschaft kurz vor dem Saisonende 2024/2025 und schaffte anschließend den bis zum letzten Spieltag gefährdeten Klassenerhalt. In der vergangenen Saison konnte sich die Mannschaft wieder stabilisieren und schloss mit einer starken Rückrunde und der besten Offensive der KK Pocking die Saison auf dem fünften Platz ab. Auf der Stabilisation der Defensive und der Minimierung der Gegentore wird hierbei das Hauptaugenmerk für die anstehende Runde liegen.

Gutsmiedl wird hierbei in der Saison 2026/2027 als alleiniger Chefanweiser fungieren. Alex Hein, mit dem der FCU auch gerne verlängert hätte und der Gutsmiedl in der vergangen Saison als Co-Trainer unterstützte, wird aus diversen Gründen fußballerisch kürzer treten müssen und legt derweil eine fußballerische Pause ein. Der FCU bedankt sich in diesem Zusammenhang nochmals vielmals bei Hein für die stets sehr gute und akribisch geleistete Arbeit in der letzten Saison und hofft, dass der 30-Jährige bald wieder als Spieler in den eigenen Reihen begrüßen zu können.

Auf den Posten der sportlichen Leiter besteht hingegen weiterhin Konstanz. Sebastian Steinleitner und Marius Schmid sind weiterhinfür den Bereich Herrenfußball aktiv und kümmern sich um die Belange der beiden Seniorenmannschaften. Das Trio um die beiden sportlichen Leiter und Trainer Gutsmiedl war auch auf dem Transfermarkt aktiv und konnte die Mannschaft mit den drei Neuzugängen Lukas Schinhärl (FC Aunkirchen), Josef Susser (SV Schalding Heining II) und Rückkehrer Paul Harrer (U19 FC Fürstenzell) gezielt verstärken und den Kader breiter aufstellen. Außerdem konnte mit Justin Lindinger ein Torhüter reaktiviert werden, der bereits vor einigen Jahren aktiv für den FCU auf dem Platz stand und auch in jüngster Vergangenheit ein regelmäßiger Gast bei den Heimspielen des Klubs war. Alle Neuzugänge konnten bereits vollumfänglich bestens in die Mannschaft integriert werden und bringen bereits von Anfang an einen frischen Wind in die Gruppe.