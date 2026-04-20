Unterhaltsames Remis gegen Berlstedt

Mit dem sicheren Klassenerhalt in der Tasche ging es heute für unsere Zweite ins Heimspiel gegen die Männer aus Berlstedt/Neumark. Beide Teams starteten mit sehr viel Energie in das Spiel, an ein Abtasten war jedoch nicht zu denken. Nach einer daraus resultierend chancenreichen Anfangsphase auf beiden Seiten war es Riedels Steilpass, aus dem Posecker das verdiente 1:0 für die Hüsertruppe besorgte. Keine zehn Minuten später erzielte erst Tröber den Ausgleich und im direkten Gegenzug nach Anstoß Posecker die erneute Führung für den VfB. Im Anschluss an dieses 2:1 zeigte Schneider mit mehreren starken Paraden und einer Flugeinlage nach einem Freistoß vollen Einsatz, um den Vorsprung in die Pause zu tragen. Doch Berlstedt blieb in Person von Hünecke in Minute 42 vorm Tor eiskalt und so ging es mit einem 2:2 in die Pause.

Nach der Pause beruhigte sich das Spiel und der VfB versuchte mehr Kontrolle zu erlangen. Die Partie plätscherte etwas vor sich hin, aber verlor nichts an Spannung in den entscheidenden Szenen. In der 66. Minute bestrafte Posecker einen Abwehrfehler Berlstedts mit einem absoluten Traumtor aus gut 20 Metern. Doch Berlstedt gab sich nicht geschlagen und blieb weiter gefährlich. In der Schlussphase gelang dem eingewechselten Apel der erneute Ausgleichstreffer, dem hatte die Zweite des VfB leider nichts mehr entgegenzusetzen. Am Ende ein leistungsgerechtes Unentschieden für beide Teams.