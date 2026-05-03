Unterhaltsames 1:1 im Spitzenspiel

Das Spiel begann für die Gastgeber, die auf den verletzten Simon Kirmaier und den verletzten wie privat verhinderten Spielertrainer Stefan Hoffmann verzichten mussten, optimal. In der zweiten Minute verlängerte Bilal Rihani einen weiten Einwurf von Michael Spenger und Lukas Kellermann traf zum 1:0. In der Folge kamen Geisenfeld aber ordentlich ins Schwimmen und vor allem nicht in die Zweikämpfe. Folglich glich Lucas Littel in der achten Minute mit einem Flachschuss aus 16 Metern aus. Nach der Trinkpause kam der FCG wieder besser in die Partie und bekam in der 44. Minute nach Foul an Rihani einen Elfmeter zugesprochen. Da Hoffmann nicht dabei war, trat Simon Feulner an, scheiterte mit seinem scharf, aber halbhoch geschossenen Ball an Scheyerns stark reagierendem Torwart Kilian Reichlmair. Nach dem Seitenwechsel hatten die Gastgeber dann das Spiel über weite Strecken im Griff, was aber fehlte, waren die ganz großen Chancen. Zudem wurde Reichlmair nun zu Scheyerns bestem Mann. Er parierte zweimal gegen Thunig und war auch bei einigen gefährlichen Standards auf dem Posten. Als Rihani in der 70. Minute nach einem langen Ball durch war, legte er das Leder zwar am Keeper vorbei, kam aber nicht mehr zum Abschluss. In der letzten Szene der Partie wäre das Spiel fast noch komplett gekippt, aber Daniel Meier klärte auf der Linie. Unter dem Strich war Geisenfeld etwas näher am Sieg, das Ergebnis fühlt sich aber nicht falsch an.