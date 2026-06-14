Unterhaltsamer Schlussakkord in der Frauen-1. Kreisklasse B 25/26

Dieses Match sollte eigentlich schon stattgefunden haben. Doch kürzlich standen beide Teams sowie der Schiedsrichter bereits umgezogen parat zur Erstaustragung, bis ein pünktlich zum geplanten Anstoß sich über der Ovelgönne entladendes, schweres Gewitter den Anstoß unmöglich machte. Das Spiel musste somit neu angesetzt werden, wurde auf Mittwoch, den 10.06.26 neu terminiert, und bildete damit das wirklich allerletzte Spiel in der gesamten Staffel B der Frauen-1. Kreisklasse Osnabrück 25/26. Sieht man einmal davon ab, das es für die Gäste noch darum ging, ob sie Fünfte oder Sechste in der Abschlusstabelle werden, lag über dieser Abschlusspartie aber sonstig nullkommanull sportliche Relevanz. Es ging eben nur noch darum, das der werte Herr Staffelleiter seine Saison nun rechtssicher zumachen konnte. Unter den gegebenen Umständen präsentierten beide Teams aber nochmal ein Duell mit einem durchaus hohen Unterhaltungsfaktor. Das Ergebnis am Ende: Nebensächlich. Und sehr früh in dieser Partie gab es bereits Zählbares für die Anzeigetafel. Michelle Steinhake wurde aus dem linken Halbfeld von Amila Ferhatbegovic zentral auf die Reise geschickt, lief der BOS II-Defensive davon, und blieb 7m vor SG-Torfrau Janne Ellermann cool, Minute 5, 0:1. Die Gäste in Durchgang 1 erkennbar und auch schon früh deutlich besser in der Partie als die Gastgeberinnen. In Minute 10 hätte eben erwähnte Steinhake bereits auf 0:2 stellen müssen, doch aus 8m zentral schob sie das Leder hauchzart und flach am linken Pfosten vorbei. Aus dem Nichts dann aber in Minute 19 plötzlich der Ausgleich für die SG BOS II. Pia Bredenförder wurde auf der linken Seite von Emily Habeck geschickt, zog in den Strafraum, und überwand mit ihrem Abschluss aus 12m halblinks SG KEV-Torfrau Schwegmann mit etwas Glück, 1:1. Es war schon in dieser Phase sehr unterhaltsam auf dem Heiligen Rasen der Ovelgönne, und blieb es fortan auch. In Minute 25 hätten die Gastgeberinnen durchaus sogar in Führung gehen können, doch TW Schwegmann drehte einen Abschluss von Pia Bredenförder soeben noch aus der flachen, linken Ecke. Es folgten 2 Großchancen für die SG KEV in Minute 27 und 30, die sich erkennbar einige Minuten wohl erst schütteln mussten, ob der sukzessive aufkommenden SG BOS II. Und die Gäste konnten in Minute 32 wieder in Führung gehen. Mit etwas Glück konnte Victoria Koberstein das Leder zentral auf Michelle Steinhake durchgestecken, die dann 8m zentral vor TW Ellermann das Leder locker rechts unten rein schob, 1:2. Und einen hatten sie noch im Köcher. Minute 41, Ecke von rechts an den 5er, TW Ellermann kam raus, liess den Ball aber klatschen vor die Füße von Sarah Sieksmeyer, die aus kurzer Distanz abstaubte, 1:3. Die Phase wechselten irgendwie relativ oft, und so war das Spiel nun in einer Phase, wo das 1:3 mittlerweile doch wieder völlig in Ordnung ging. Es ertönte der Pausenpfiff des sehr souveränen und kommunikativen Schiedsrichters Luca Valjanov vom VfB Schinkel. Auch in der Höhe vollkommen in Ordnung die Führung der Gäste, die insgesamt merklich druckvoller, zielstrebiger und genauer agierten. Nun denn, 1 Halbzeit war noch zu gehen, dann ging es in die wohlverdiente Sommerpause. Highlights über Highlights in Durchgang 1, und so sollte es über weite Strecken in Durchgang 2 auch bleiben, es ging weiter rauf und runter. Die Elf von Coach Jürgen-Christian Kluge-Wück und seines scheidenden Kompagnons Mario Bredenförder ließ sich von dem 1:3 nicht großartig ins Boxhorn jagen, und zeigte weiter jede Menge Moral, eine Ergebnisverbesserung zu erzielen. 2 Großchancen in den Minuten 59 und 73 ließen eine Viertelstunde vor dem Abpfiff eine Phase entstehen, in der durchaus der Anschlusstreffer in der Luft lag. Die Gäste mussten ihre konzentrierte Performance schon über die gesamte Spieldauer offenlegen, um die SG BOS II weiter in Schach zu halten. Es blieb ein durchaus tolles Frauen-Fußballspiel, das den Besuchern weiterhin präsentiert wurde. Und in Minute 86 für die Gäste, exemplarisch, u.a. durch Michelle Steinhake auch noch eine Highlight-Chance parat hatte. So etwa 10 Minuten vor dem Abpfiff mochte man den Protagonistinnen jedoch eines zurufen: Mädels, beeilt euch !!! Denn gleich würde hier möglicherweise ein ganz fetter Regen einsetzen. Es wurde doch ein wenig schwärzlich am Himmel über der Ovelgönne. Zählbares brachten beide Teams jedoch nichts mehr bis zum Abpfiff zustande, und das Wetter hielt auch. Grund für eine Nachspielzeit gab es keine, so pfiff SR Valjanov die Saison 25/26 der Frauen-1. Kreisklasse Osnabrück Staffel B pünktlich zu den Akten. Fazit: Weitenteils ein sehr ausgeglichener, nichtsdestotrotz aber sehr unterhaltsamer 2. Durchgang. Die unterlegene SG war stets um Ergebnisverbesserung bemüht, die siegreiche SG musste alles aufbieten, um den Abschlussdreier ins Ziel zu bringen. Gute Performance beider Teams zum Abschluss 25/26. Mädels, Feierabend jetzt für diese Saison. Erholt euch gut, und dann geht es mit frischen Kräften an die Saison 26/27. Bis dahin.