Unterhachings U19 greift nach DFB-Pokal-Quali – Gegner ausgelost

Die U19 der SpVgg Unterhaching kämpft beim bayerischen Landesfinale um das Startrecht im DFB-Junioren-Vereinspokal 2026/27. Die Hachinger treffen in Gruppe B auf Don Bosco Bamberg und den FC Wiggensbach.

Die U19 der SpVgg Unterhaching steht vor dem nächsten Saisonhöhepunkt: Beim Landesfinale des Volksbanken Raiffeisenbanken-Pokals der U19-Junioren am 6. Juni in Rednitzhembach kämpft der Nachwuchs-Bundesligist um den bayerischen Pokaltitel und damit um die Qualifikation für den DFB-Junioren-Vereinspokal 2026/27.

Haching mit vermeintlich lösbarer Aufgabe

Die Vorrundengruppen wurden nun im Münchner „Haus des Fußballs“ ausgelost. Dabei erwischten die Hachinger in Gruppe B eine vermeintlich lösbare, aber keineswegs einfache Aufgabe. Die Mannschaft trifft auf den oberfränkischen Pokalsieger DJK Don Bosco Bamberg sowie den schwäbischen Vertreter FC Wiggensbach.

Als einer von lediglich zwei U19-Bundesligisten im Teilnehmerfeld zählt die SpVgg Unterhaching zu den Favoriten auf den Turniersieg. Das Team hatte sich über die Qualifikation der Junioren-Bundes- und Bayernligisten für das Landesfinale qualifiziert und möchte nun den letzten Schritt in Richtung bundesweiter Pokalbühne gehen.

In der zweiten Vorrundengruppe kommt es derweil zu einem reizvollen mittelfränkischen Derby zwischen dem FSV Erlangen-Bruck und der SpVgg Greuther Fürth. Komplettiert wird Gruppe A von der JFG Lamer Winkel.

Erfolgreiche Nachwuchsarbeit in Bayern

Die Auslosung nahm Janis Eitner, Bereichsleiter Mitgliederentwicklung und Kommunikation beim Genossenschaftsverband Bayern, vor. Die Verbandsaufsicht lag bei BFV-Verbandsjugendleiter Joachim Fuchs, der sich über die Zusammensetzung des Teilnehmerfeldes erfreut zeigte. Besonders bemerkenswert sei die Teilnahme von gleich drei Bezirksoberligisten, die die erfolgreiche Nachwuchsarbeit vieler Vereine in Bayern unterstreiche.

Für die SpVgg Unterhaching bietet sich nun die Chance, ihre starke Saison zu krönen. Mit dem Gewinn des Landesfinales würde sich der Hachinger Nachwuchs nicht nur den bayerischen Pokaltitel sichern, sondern auch das begehrte Startrecht im DFB-Junioren-Vereinspokal der Saison 2026/27.

Die Vorrundengruppe der SpVgg Unterhaching: DJK Don Bosco Bamberg (Landesliga, Bezirks-Pokalsieger Oberfranken), FC Wiggensbach (Bezirksoberliga, Bezirks-Pokalsieger Schwaben).

Der Anpfiff zum Landesfinale erfolgt am Samstag, 6. Juni, in Rednitzhembach.