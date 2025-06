Unterhachings Sportpark am Ende? Gutachten widerspricht Maulwurf

Unterhaching - Im Unterhachinger Gemeinderat gibt es offenbar manche, die gern mal nicht-öffentliches Halbwissen streuen, um damit Politik zu machen. Und so kam in der Süddeutschen Zeitung ein Artikel zustande, der die Befürchtung nährte, das Fußballstadion im Sportpark sei derart marode, dass möglicherweise das für diesen Sonntag terminierte Football-Spiel zwischen den Munich Ravens und den Helvetic Mercenaries abgesagt werden müsse. Nein, wiegelt Rathaussprecher Simon Hötzl auf Nachfrage des Münchner Merkur ab: „Weder das Football-Spiel am 15. Juni noch die weiteren Heimspiele der Munich Ravens stehen auf der Kippe, ebenso wenig für die SpVgg Unterhaching ab August die Fußballsaison 2025/26 in der Regionalliga.“ Ja, es gebe ein paar Probleme im Sportpark, bestätigte Hötzl, aber die seien „alle lösbar“.

Risse im Beton der Osttribüne, Legionellenbefall in den Duschen