Unterhaching zieht »Toptalent« in den Profikader hoch

"Wir freuen uns sehr, dass Marinus seine Zukunft langfristig in Haching sieht. Er hat im vergangenen Jahr einen großen Entwicklungsschritt gemacht und sowohl in der U19 als auch der U21 überzeugt. Vor allem die regelmäßige Spielpraxis im Herrenbereich zahlt sich jetzt hinsichtlich der Körperlichkeit voll aus. Wir trauen ihm hier im Verein sehr viel zu, weil sein Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft ist. Ein weiterer talentierter Spieler, der seit Jahren bei uns ist, aus der Region kommt und mit seiner bodenständigen und offenen Art sofort im Team integriert war", lässt Hachings Sportdirektor Markus Schwabl wissen. Marinus Spann stammt aus Au bei Bad Aibling und wagte schon in sehr jungem Alter zur Saison 2019/20 den Sprung vom Deutschen Fußball Internat (DFI) in Bad Aibling in den Nachwuchsbereich der SpVgg Unterhaching. Seit der U13 hat er nun sämtliche Jugendmannschaften bei den Rot-Weißen durchlaufen.



Seit der vergangenen Woche befinden sich die Hachinger in der Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde. Nach einigen schweißtreibenden Einheiten steht für die Vorstädter am kommenden Freitag, den 23. Januar um 13 Uhr das erste Testspiel an. Sven Bender nimmt seine Kicker gegen den SK Sturm Graz II genau unter die Lupe. Gespielt wird in Oberösterreich in Weißkirchen an der Traun. In der kommenden Woche geht es dann am Dienstag, 27. Januar mit einem Test gegen den Bayernligisten TuS Geretsried weiter, ehe am Samstag, den 31. Januar die erste richtige Standortbestimmung auf dem Programm steht, wenn es gegen den Südwest-Regionalligisten Stuttgarter Kickers geht.