Unterhaching winkt mit Sieg die Regionalliga-Spitze – Bender lobt Youngster

Die SpVgg Unterhaching empfängt heute den FC Augsburg II. Mit einem Sieg würde das Team die Tabellenführung erobern.
Es läuft bei der SpVgg Unterhaching, und nach dem jüngsten Auswärtserfolg beim Spitzenreiter Nürnberg II kann der Tabellenzweite der Regionalliga Bayern beim Nachholspieltag am heutigen Dienstag (19 Uhr) im Unterhachinger Uhlsportpark mit einem Sieg gegen den FC Augsburg II die Tabellenführung nach knapp fünf Monaten von den Franken wieder zurückerobern. Insbesondere die jüngste Vorstellung beim Ligakrösus gibt den Hachingern viel Selbstvertrauen. „Es war eine reife Leistung, wir haben wenig zugelassen“, sagte SpVgg-Cheftrainer Sven Bender zur ersten Halbzeit am vergangenen Samstag in Nürnberg.
Bender selbst kann derzeit selbstbewusst in die Zukunft blicken und gab bei einem Interview in Blickpunkt Sport gegenüber dem BR zwischen den Zeilen zu erkennen, dass er unabhängig von einem eventuellen Aufstieg in die 3. Liga weiterhin bei den Hachingern an Bord bleiben könnte. Zu einem möglichen Aufstieg sagte der ehemalige Bundesligaprofi und deutsche Nationalspieler: „Wenn es so käme und es klappt, ist es schön. Und wenn nicht, dann geht es trotzdem weiter und wir arbeiten daran.“
Stellvertretend für das Hachinger Selbstvertrauen steht auch Stürmer Tim Hannemann, dem in Nürnberg sein erster Regionalliga-Doppelpack gelang. Bender sieht gegenüber der Hinrunde mit wenig Einsätzen des 19-jährigen Talents „seit der Winterpause einen anderen Tim Hannemann“, der eine sehr gute Entwicklung genommen habe. „Tim ist ein Paradebeispiel dafür, wenn man fleißig ist, in jeder Trainingseinheit hart arbeitet und sich zeigt, um selbst besser zu werden“, meinte Bender zum 2020 aus der Jugend des FC Bayern ins Hachinger Nachwuchsleistungszentrum gewechselten Angreifer.
Einziger Wermutstropfen für die Partie gegen die Augsburger Bundesliga-Reserve bleibt für Bender, dass man aufgrund der fünften Gelben Karte von Linksverteidiger Andy Breuer erneut in der Abwehrkette umstellen muss. Den abstiegsbedrohten Tabellen-14. aus Schwaben, bei dem der langjährige Hachinger Trainer Claus Schromm auf sportlicher Ebene im Nachwuchs die Fäden zieht, sieht Bender stärker als beim Hachinger 3:2-Auswärtserfolg in der Hinrunde.