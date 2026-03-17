Unterhaching winkt mit Sieg die Regionalliga-Spitze – Bender lobt Youngster

Sven Bender, Cheftrainer der SpVgg Unterhaching – Foto: brouczek

Es läuft bei der SpVgg Unterhaching, und nach dem jüngsten Auswärtserfolg beim Spitzenreiter Nürnberg II kann der Tabellenzweite der Regionalliga Bayern beim Nachholspieltag am heutigen Dienstag (19 Uhr) im Unterhachinger Uhlsportpark mit einem Sieg gegen den FC Augsburg II die Tabellenführung nach knapp fünf Monaten von den Franken wieder zurückerobern. Insbesondere die jüngste Vorstellung beim Ligakrösus gibt den Hachingern viel Selbstvertrauen. „Es war eine reife Leistung, wir haben wenig zugelassen“, sagte SpVgg-Cheftrainer Sven Bender zur ersten Halbzeit am vergangenen Samstag in Nürnberg.

Sven Bender sendet positive Signale

Bender selbst kann derzeit selbstbewusst in die Zukunft blicken und gab bei einem Interview in Blickpunkt Sport gegenüber dem BR zwischen den Zeilen zu erkennen, dass er unabhängig von einem eventuellen Aufstieg in die 3. Liga weiterhin bei den Hachingern an Bord bleiben könnte. Zu einem möglichen Aufstieg sagte der ehemalige Bundesligaprofi und deutsche Nationalspieler: „Wenn es so käme und es klappt, ist es schön. Und wenn nicht, dann geht es trotzdem weiter und wir arbeiten daran.“