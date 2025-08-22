Unterhaching weiter ungeschlagen ‒ Stiefler und Aigboje sorgen für gelungene Revanche gegen FVI

Für die Bender-Elf steht der nächste Härtetest an! Nach dem Derbyerfolg über den FC Bayern II muss die Mannschaft aus der Vorstadt zum Nürnberger Pokalschreck nach Illertissen. In der Festung am Vöhlin-Stadion kämpft Haching um die Punkte dreizehn, vierzehn und fünfzehn ‒ und würde sich bestimmt gerne für eine schmerzhafte Niederlage aus vergangener Saison revanchieren.

Vor knapp vier Monaten, am 24.05.2025, waren die damals kriselnden Hachinger zuletzt Gäste in Illertissen. Im Finale des bayrischen Totopokals ging es für die Vorstädter im Duell mit dem FVI um den Einzug in den DFB-Pokal und die letzte Chance, eine völlig verkorkste Saison noch versöhnlich zu beenden. Das Ergebnis: Jubel in Illertissen, Tristesse in der Vorstadt, nachdem Maximilian Neuberger den FVI sensationell zum Pokalsieg geschossen hatte. Ob es heute ähnlich läuft? Die neu-erstarkte Mannschaft aus Unterhaching wird einiges dagegen haben.