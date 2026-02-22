Unterhaching vs. Bayern II: Richtungsweisendes Duell für die Rückrunde

Am Dienstag, 24. Februar 2026 (19:00 Uhr) stehen sich SpVgg Unterhaching und Bayern München II in einem Regionalliga-Bayern-Duell gegenüber. Die Partie im Grünwalder Stadion markiert den Start in die Rückrunde nach der Winterpause und ist für beide Teams ein früher Gradmesser in Richtung Saisonziele. Ursprünglich war das Spiel schon einmal angesetzt, musste aber witterungsbedingt verschoben werden. Nun soll das Derby endlich stattfinden. Das letzte Pflichtspiel bestritten die Amateure des FC Bayern am 05.12 gegen Wacker Burghausen.
Sportlich hat Unterhaching bislang eine stabile Vorrunde gespielt und eine gute Ausgangsposition eingenommen (2. Platz), während Bayern II in dieser Saison viel von seiner Offensivkraft abhängig macht. In der aktuellen Torschützenliste der Regionalliga Bayern steht Anton Heinz ganz oben: Der Stürmer der Bayern-Amateure hat nach 19 Einsätzen 14 Tore erzielt und ist damit einer der effektivsten Torjäger der Liga.
Anton Heinz, 28 Jahre alt und im Sommer aus Aachen zur zweiten Mannschaft des FC Bayern gekommen, hat sich schnell als zentraler Torjäger etabliert. Der Angreifer bringt Erfahrung und Abschlussstärke in die Linie der Bayern-Reserve, was ihn zu einer Schlüsselperson für die Gäste macht, wenn sie im Derby gegen Unterhaching bestehen wollen.
Bei Unterhaching rückt nach wie vor die kollektiv starke Offensive in den Mittelpunkt, wobei auch hier einige Akteure regelmäßig Torgefahr ausstrahlen. Vor allem über schnelle Kombinationen sucht die Mannschaft ihre Chancen, zugleich zeigt sie defensive Stabilität, die in direkten Duellen gegen Bayern II immer gefragt sein sollte.
Ein schmerzlicher Abgang für Bayern II war in der Winterpause der Verlust von Licina, der das Offensivspiel des Teams deutlich beeinflusste. Nun muss jemand anderes das Offensivspiel ankurbeln.
📌 FuPa-Hinweis: FuPa begleitet das Spiel wie gewohnt im Liveticker mit allen wichtigen Infos zu Toren, Wechseln und Spielereignissen – perfekt, um live am Geschehen dran zu bleiben!