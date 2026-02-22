Unterhaching vs. Bayern II: Richtungsweisendes Duell für die Rückrunde von Isaija Zecevic · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Die Amateure des FC Bayern wollen in der Rückrunde nicht so wechselhaft spielen - und häufiger gewinnen. – Foto: Marasescu

Di., 24.02.2026, 19:00 Uhr FC Bayern München FC Bayern II SpVgg Unterhaching Haching

Am Dienstag, 24. Februar 2026 (19:00 Uhr) stehen sich SpVgg Unterhaching und Bayern München II in einem Regionalliga-Bayern-Duell gegenüber. Die Partie im Grünwalder Stadion markiert den Start in die Rückrunde nach der Winterpause und ist für beide Teams ein früher Gradmesser in Richtung Saisonziele. Ursprünglich war das Spiel schon einmal angesetzt, musste aber witterungsbedingt verschoben werden. Nun soll das Derby endlich stattfinden. Das letzte Pflichtspiel bestritten die Amateure des FC Bayern am 05.12 gegen Wacker Burghausen.

Sportlich hat Unterhaching bislang eine stabile Vorrunde gespielt und eine gute Ausgangsposition eingenommen (2. Platz), während Bayern II in dieser Saison viel von seiner Offensivkraft abhängig macht. In der aktuellen Torschützenliste der Regionalliga Bayern steht Anton Heinz ganz oben: Der Stürmer der Bayern-Amateure hat nach 19 Einsätzen 14 Tore erzielt und ist damit einer der effektivsten Torjäger der Liga. Anton Heinz, 28 Jahre alt und im Sommer aus Aachen zur zweiten Mannschaft des FC Bayern gekommen, hat sich schnell als zentraler Torjäger etabliert. Der Angreifer bringt Erfahrung und Abschlussstärke in die Linie der Bayern-Reserve, was ihn zu einer Schlüsselperson für die Gäste macht, wenn sie im Derby gegen Unterhaching bestehen wollen.