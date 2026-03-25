Unterhaching verliert in Ansbach nach Roter Karte gegen Aigboje

Trainer Sven Bender (Unterhaching) gibt Anweisungen, gestikuliert, mit den Armen gestikulieren, gives instructions, gesticulate, Einzelbild, Aktion, Action – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching kassiert eine 0:1-Niederlage. Jorden Aigboje fliegt nach einer Tätlichkeit vom Platz und besiegelt die erste Pleite.

Zuletzt zeigte der Trend der SpVgg Unterhaching klar nach oben. Mit vier Siegen in Serie ohne ein einziges Gegentor hatten sich die Hachinger wieder bis auf Platz eins der Regionalliga Bayern nach vorne gekämpft. Dieser jüngste Aufschwung der SpVgg wurde nun mit einem 0:1 (0:0) bei der SpVgg Ansbach abrupt ausgebremst.

Wie in den Spielen zuvor offenbarten die Hachinger auch in der Partie in Mittelfranken vor den 1453 Zuschauern im Ansbacher Xaver-Bertsch-Sportpark Offensivschwächen. Die Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sven Bender ließ reihenweise beste Torchancen aus und litt insbesondere in der ersten Halbzeit unter dieser Abschlussschwäche. Ohne den krankheitsbedingt kurzfristig ausgefallenen Offensivmotor Simon Skarlatidis vergaben die Gäste zwischenzeitlich Großchancen fast im Minutentakt.

Der nach einer Gelbsperre wieder in die Startelf zurückgekehrte Angreifer Richard Meier zielte bei einem Kopfball knapp vorbei (24.). Der seit längerer Zeit wieder in die Startformation gerutschte Jorden Aigboje setzte einen wuchtigen Schuss an den linken Innenpfosten des Ansbacher Tores (25.). Und Mike Gevorgyan verpasste kurz darauf aus aussichtsreicher Position das Tor der Heimelf (30.). „Hätte man ein bisschen zielstrebiger und genauer agiert, wäre man in Führung gegangen“, moniert Bender.

Im zweiten Durchgang setzte sich der Hachinger Chancenwucher zunächst fort: Manuel Stiefler verpasste aus der Distanz knapp (50.), Moritz Müller scheiterte im Eins-gegen-eins-Duell vor Ansbach-Torwart Heiko Schiefer (52.) und Mike Gevorgyan zielte ans Außennetz (53.). Krupa (60.) und Müller (67.) fanden bei ihren beiden Kopfbällen in Schiefer ihren Meister. Nach der Roten Karte für Aigboje aufgrund einer Tätlichkeit gegen Riko Manz (68.) nahm das Unheil für die Gäste dann seinen Lauf.

In Unterzahl verpasste Christoph Ehlich bei einem Freistoß das Tor der Mittelfranken knapp (75.) und auf der Gegenseite schlug Dino Nuhanovic nach einem unnötigen Hachinger Ballverlust im eigenen Spielaufbau mit dem entscheidenden 1:0 zu (86.). Mitspieler Tyron Ken James Mata verpasste bei einem Ansbacher Konter gegen nun aufmachende Hachinger die Vorentscheidung in der Nachspielzeit (90.+4). „Die Rote Karte beschreibt das restliche Spiel“, zeigte sich Bender mit Verweis auf die Disziplinlosigkeit seines Heißsporns Aigboje bedient. (rmf)

SpVgg Ansbach – SpVgg Unterhaching 1:0 (0:0) Unterhaching: Avdija – Ehlich, Winkler, Pfluger, Breuer – Stiefler, Gevorgyan – Müller, Hannemann (87. Negele), Aigboje – Meier (62. Krupa) Tore: 1:0 Nuhanovic (86.) – Rot: Aigboje (Haching/68., Tätlichkeit) Schiedsrichter: Manuel Steigerwald (Gräfendorf) –Zuschauer: 1453