Unterhaching verlängert mit Milan Kodaj langfristig

Die SpVgg Unterhaching hat den Vertrag mit dem 17-jährigen Mittelfeldtalent Milan Kodaj vorzeitig bis zum 30. Juni 2028 verlängert. Der zentrale Mittelfeldspieler, der in dieser Saison sein Profidebüt für Unterhaching gegeben hat, wechselte 2022 vom TuS Holzkirchen ins Nachwuchsleistungszentrum der Hachinger und trägt seit der U15 das Trikot der Rot-Blauen.

In der laufenden U19-DFB-Nachwuchsliga absolvierte Kodaj acht Spiele und erzielte dabei ein Tor. Am sechsten Spieltag der Regionalliga Bayern feierte er gegen den 1. FC Nürnberg II seinen ersten Pflichtspieleinsatz im Profiteam, als er in der 90. Minute eingewechselt wurde. Auch international macht der junge Slowake auf sich aufmerksam: Für die slowakische Nationalmannschaft bestritt Kodaj bereits sieben Spiele in der U15, fünf in der U16 und 13 in der U17/U18. Am 1. Februar 2025 führte er die slowakische U18-Auswahl gegen Tschechien als Kapitän aufs Feld und erzielte dabei ein Tor.