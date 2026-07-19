Unterhaching & Würzburg ohne Probleme - Aschaffenburg mit Mühe

Ein souveräner Auftritt beschert der SpVgg Unterhaching das Ticket für die zweite Pokalrunde. – Foto: Sven Leifer

Am heutigen Sonntag standen weitere Partien der ersten Runde des Bayerischen Toto-Pokals auf dem Programm. Die Würzburger Kickers sowie die SpVgg Unterhaching konnten ihre Duelle jeweils deutlich für sich entscheiden und zogen souverän in die nächste Runde ein. Knapp ging es dagegen bei der Viktoria aus Aschaffenburg zu, die sich gegen den Landesligisten aus Röllbach mit 2:0 durchsetzen konnte.

Die Pokalsensation blieb aus. Die Würzburger Kickers wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und setzten sich am Ende verdient mit 6:0 gegen den Bezirksligisten aus Trogen durch. Damit ziehen die Kickers souverän in die zweite Runde des Pokalwettbewerbs ein. Von Beginn an übernahmen die Gäste die Kontrolle über die Partie und stellten mit den frühen Treffern die Weichen auf Sieg. Trotz großem Einsatz konnte Trogen dem Druck der Kickers nur phasenweise standhalten. Die Tore auf Seiten der Würzburger erzielten Evina (6. und 77. Minute), Bonga (17. und 43. Minute), Nischalke (72. Minute) und Farahnak (83. Minute). Für Trogen bleibt trotz der deutlichen Niederlage die Erfahrung eines besonderen Pokalabends, während die Würzburger Kickers den Blick bereits auf die nächste Runde richten.

Am Ende setzte sich die Viktoria aus Aschaffenburg verdient gegen die TuS Röllbach durch und zog damit in die zweite Runde des Toto-Pokals ein. Gegen den engagiert auftretenden Landesligisten taten sich die Gäste jedoch in einigen Phasen der Partie schwer und mussten bis zum Schlusspfiff konzentriert bleiben. Dabei deutete zu Beginn der Begegnung noch vieles auf ein torreiches Spiel hin. Bereits nach nicht einmal zehn Minuten waren alle Treffer der Partie gefallen, ehe sich das Geschehen zunehmend beruhigte und keine weiteren Tore mehr fielen.



